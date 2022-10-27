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ЗСУ влупили по казармі з окупантами, мінімум 10 офіцерів стали "двохсотими" - Гайдай

27 жовтня 2022, 13:36

Внаслідок "прильоту" були знищені близько 60 російських окупантів.

Гайдай, ВСУ, война в Украине
ЗСУ ліквідували 60 російських окупантів на Луганщині / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Офіс президента

Українські військові вдарили по казармі з окупантами на Луганщині. ЗСУ знищили одразу близько 60 ворожих бійців, мінімум 10 з яких - російські офіцери. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Бавовна" була у населеному пункті Коржове.

"Так, за результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове (це колишня Петрівка на Сватівщині) втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери", - написав Гайдай.

Також Гайдай повідомив, що до Голубівки 24-25 жовтня доставили близько 100 поранених російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ – підполковника повітряно-десантних військ РФ Олександра Болотникова. Знищений окупант служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.

Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

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