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ЗСУ знищили сина заступника директора ЦРУ: американець воював в Україні на боці РФ

Олексій Тесля
26 квітня 2025, 14:11
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Майкл Глосс поїхав на фронт і в складі 137 полку ВДВ РФ почав наступ на українські позиції, де і був знищений.
Майкл Глосс
Майкл Глосс знищений в Україні / Колаж: Главред, фото: istories.media

Головне:

  • Знищено сина заступника директора ЦРУ 21-річного Майкла Глосса
  • Глосс у складі 137 полку ВДВ РФ наступав на позиції ЗСУ, де був ліквідований

В Україні на фронті знищили сина заступника директора Центрального розвідувального управління США 21-річного Майкла Глосса, який підписав контракт із міноборони РФ.

Як повідомляють "Важные истории", мати Глосса Джуліана закінчила Військово-морську академію США, у 90-х стала першою жінкою-командувачкою курсантського складу академії. Після 30 років роботи у сфері розвідки, у лютому 2024 року її призначили заступницею директора ЦРУ з цифрових інновацій. Батько Глосса - Ларрі Глосс - ветеран Військово-морських сил США.

відео дня

Зазначається, що Майкл Глосса не закінчив коледж і вирушив подорожувати світом у 2023 році. Під час подорожей він став членом так званої "Веселкової сім'ї" - об'єднання, яке називає себе "найбільшою неполітичною неконфесійною неорганізацією однодумців на планеті".

Знайомий Майкла розповів, що Глосс почав захоплюватися теоріями змови, часто говорив про "гегемонію Заходу" і свою ненависть до Америки. "Зазвичай він дивився відео про Палестину. Він був дуже злий на Америку. Почав думати про те, щоб поїхати в Росію. Він хотів воювати зі США. Але, по-моєму, на нього сильно вплинули відео з теоріями змови", - розповідає знайомий.

Уточнюється, що в серпні 2023 року Глосс приїхав до Росії через Грузію. Після подорожей Росією, коли наближався термін закінчення його візи, Майкл, імовірно, "записався добровольцем" на війну в Україні. Його ім'я з'явилося в одній із московських баз даних, де адресою було вказано пункт вербування на контракт на вулиці Яблочкова, а "квартирою" - кабінет медобстеження під номером 302. Цю адресу вказували іноземцям, які приїжджали в Москву укладати контракт із Міноборони РФ і їхали воювати в Україну, зазначає видання.

Журналісти знайшли Майкла на фотографіях і відео в соцмережах із тренувального центру міноборони РФ "Авангард" у Підмосков'ї. За два тижні тренувань в "Авангарді", не пізніше 23 вересня, Майкла з групою, що складалася переважно з громадян Непалу, вивезли на автобусі у військову частину. За фотографіями Майкла в соцмережах видання встановило, що він перебував у складі 137-го полку ВДВ (в/ч 41450) у Рязані.

У чаті "Райдужної сім'ї" Глосс розповів, що "працює в Росії", намагаючись отримати паспорт і накопичити грошей, щоб поїхати подорожувати Африкою. У грудні 2023 року Глосс поїхав на фронт, розповів його товариш по службі. Наприкінці березня його 137-й полк ВДВ почав наступ на українські позиції. Американця знищили 4 квітня 2024 року, повідомила його сім'я в некролозі. Точні обставини його загибелі невідомі.

Подробиці ліквідації Майкла Глосса

Додамо, що в ЦРУ підтвердили загибель сина заступника директора спецслужби на війні в Україні, передає NBC News.

Зазначається, що його сім'я "пережила неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глос, який страждав на психічні розлади, загинув під час бойових дій в Україні... ЦРУ вважає, що смерть Майкла - це особиста сімейна справа сім'ї Глосів, а не питання національної безпеки".

Родині, з якою Майкл Глосс був у розладі, стало відомо про його загибель лише в червні 2024 року, за два місяці після подій. Повідомлення про смерть сина доставили родині Глосс дипломати Держдепу США. У свідоцтві про смерть, підготовленому на російських даних, нібито повідомлялося, що Майкл Глосс загинув від великої крововтрати внаслідок поранення під час артобстрілу, на позицію Глосса викликали для допомоги іншому пораненому бійцеві, розповів Глосс-старший NBC News.

Як повідомляв Главред, 22-річний американець Віллі Джозеф Кансел загинув у боях із російськими окупантами. "Він вірив у те, за що воювала Україна, і він хотів бути частиною цього протистояння, щоб утримувати це зло, щоб воно не прийшло сюди. І, щоб, можливо, нашим американським солдатам не довелося брати участь у цьому", - сказала мати Віллі.

У боях за свободу України загинув боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

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Що відомо про NBC News?

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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