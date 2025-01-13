Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ знищили штаб окупантів біля Покровська - Forbes

Анна Ярославська
13 січня 2025, 09:30оновлено 13 січня, 10:12
668
Поки немає інформації про російські втрати в Новогродівці, але вони можуть бути важкими.
Удар ВСУ по Новогродовке
ЗСУ завдали удару по Новогродівці / Колаж: Главред, фото: скіншот

Коротко:

  • ЗСУ атакували штаб окупантів у Новогродівці
  • Втрати окупантів можуть бути важкими

Сили оборони України завдали удару по покинутій висотці в Новогродівці Донецької області, яку російська 2-а гвардійська загальновійськова армія перетворила на імпровізований штаб.

Як пише Forbes, останнім часом українські військові систематично вистежують співробітників російських штабів і підривають їх у бункерах. Таким чином, ЗСУ намагаються порушити російське військове управління, щоб уповільнити наступальні зусилля.

відео дня

Нещодавній удар зняв український безпілотник зверху. Боєприпас глибокого ураження - ракета, бомба або крилата ракета - влучив у занедбану будівлю. У результаті обвалилася ціла секція висотки.

"Ця операція - продовження серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку", - повідомив український Генеральний штаб.

Інші нещодавні українські удари були спрямовані на штаб російської 810-ї морської піхотної бригади в Курській області.

Forbes зазначає, що поки немає інформації про російські втрати в Новогродівці, але вони можуть бути важкими.

Новогродівка розташована на передньому краї російського наступу, що веде до Покровська.

2-а гвардійська загальновійськова армія закріпилася в Новогродівці. З цього населеного пункту російська армія може обстрілювати Покровськ практично всіма своїми засобами непрямої стрільби, включно з вибуховими безпілотниками ближньої дії.

ЗСУ знищили штаб окупантів біля Покровська - Forbes
​Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 13 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState. За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

Тим часом уперше з моменту російського широкомасштабного вторгнення Сили оборони України можуть мати перевагу над окупантами у використанні танків. Однак вона фіксується не на всій лінії бойового зіткнення. Як пише Forbes, така танкова перевага з боку ЗСУ досягається завдяки використанню безпілотників, що відганяють російські танки за кілометри від лінії фронту, та змушують діяти лише з прикритих замаскованих позицій на віддалі від передової.

Бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена.

Інші новини:

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

13:37Україна
Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

12:32Світ
В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

11:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Призначення знають одиниці: чому в СРСР масово виготовляли паркани із ромбиками

Призначення знають одиниці: чому в СРСР масово виготовляли паркани із ромбиками

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

Останні новини

13:47

Секретний прийом з пральною машинкою: як швидко висушити одяг взимку

13:41

"Серйозний ризик": експерт розповів, можуть в Україні провести електронні вибориВідео

13:37

"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

13:31

Залишилось 2 кілометри: росіяни просуваються в обхід Покровська - Крамченков

13:21

Шалено смачний салат Сета-Де-Поло: потрібно всього 1 пачка крабових паличок - рецепт

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - КошельВибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель
13:16

Підготовка мирних переговорів з Україною: у Путіна зробили заяву

13:15

"Іду далі": Цимбалюк звернувся до фанатів після чуток про розрив із коханою

12:55

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

12:52

Дивно, але факт: куди діваються комарі взимку

Реклама
12:45

Ексклюзивне розслідування "ТСН. Особливий погляд. Мова війни" покажуть на телеканалі "1+1 Україна"

12:45

Скільки палива "зʼїдає" обігрів автомобіля взимку: несподівані цифри

12:44

Українці масово скуповують долари: що буде з курсом - прогноз аналітиків

12:32

Кінець війни не на користь Києва: Блінкен прокоментував мирні ініціативи Трампа

12:26

Військові у парламенті: експерт озвучив прогноз на майбутні вибори в Україні

12:13

Ворог перекидає резерви і готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

11:56

"Нехай їде в Москву": легендарна актриса публічно відкинула українську мову

11:52

Долар досяг історичного максимуму: курс валют на 13 січня

11:51

В одній з областей України ввели аварійні відключення світла: подробиці

11:36

Велика ліквідація військових з КНДР: ЗСУ відбили тривалий штурм на Курщині

11:35

Плутаються навіть досвідчені водії: що означає дорожній знак "авто з крилами"

Реклама
11:32

Вже існує документ і конкретна дата: коли відбудуться вибори в Україні - КошельВідео

11:25

"Аргумент для Путіна": вибори в Україні можуть допомогти у переговорах з РФ – КошельВідео

11:08

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям – страждання, Півням – сумніви

10:50

Окупанти "оголюють" фронт: армія РФ готує Крим до оборони від ударів ЗСУ - АТЕШ

10:45

Гороскоп на завтра 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

10:42

Навіщо під ручку дверей підкладають монетку

10:34

РФ атакувала дронами Київщину: пошкоджено медзаклади та житлові будинки

10:29

Чому в СРСР сходи в під'їздах фарбували лише по боках: секрет розкритий

10:17

Армія РФ скоротила кількість штурмів на фронті: аналітик пояснив причину

09:51

Україну накриють снігопади і мороз до -20: синоптик назвав дату похолодання

09:30

ЗСУ знищили штаб окупантів біля Покровська - Forbes

09:27

5 знаків зодіаку, яким щастить в особистому житті

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 січня (оновлюється)

09:10

Що означають цифри від 1 до 5 на батареї: неочікувана відповідь фахівця

09:06

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

08:41

ЗСУ взяли в полон розвідників: Південна Корея розкрила останні втрати КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

"Невелика і маргінальна": що відбувається зі втікачем Потапом - деталі

07:55

ЗСУ отримали важливу перевагу на фронті: у Forbes розкрили деталі

07:15

Що не так на малюнку: тільки суперуважні люди знайдуть помилку за 3 секунди

Реклама
06:59

Росіяни просунулися біля 8 населених пунктів Донецької області - DeepState

06:15

"Світ у тіні автократів: чи зможе Україна вистояти?"Погляд

05:00

Яке сьогодні свято 13 січня 2025 року: не позичайте гроші та речі цього дня

04:31

ЗСУ заблокували 140 тисяч окупантів: аналітик розповів про ситуацію на Курщині

03:32

Призведе до бід та конфліктів: чому не можна тримати ножі, виделки та ложки разом

02:53

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

02:32

"Крах планів та нещасні випадки": астролог назвав найгірші дні в 2025 році

01:44

Зможете спокутувати 7 гріхів: що потрібно зробити 13 січня - прикмети

01:30

Донька Олени Мозгової показала романтичний ранок із коханою

00:28

Загроза захоплення Дніпропетровщини: з'явився прогноз головного наступу РФ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти