ЗСУ знищили штаб окупантів біля Покровська - Forbes

Поки немає інформації про російські втрати в Новогродівці, але вони можуть бути важкими.

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ЗСУ завдали удару по Новогродівці / Колаж: Главред, фото: скіншот

Коротко:

ЗСУ атакували штаб окупантів у Новогродівці

Втрати окупантів можуть бути важкими

Сили оборони України завдали удару по покинутій висотці в Новогродівці Донецької області, яку російська 2-а гвардійська загальновійськова армія перетворила на імпровізований штаб.

Як пише Forbes, останнім часом українські військові систематично вистежують співробітників російських штабів і підривають їх у бункерах. Таким чином, ЗСУ намагаються порушити російське військове управління, щоб уповільнити наступальні зусилля.

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Нещодавній удар зняв український безпілотник зверху. Боєприпас глибокого ураження - ракета, бомба або крилата ракета - влучив у занедбану будівлю. У результаті обвалилася ціла секція висотки.

"Ця операція - продовження серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку", - повідомив український Генеральний штаб.

Інші нещодавні українські удари були спрямовані на штаб російської 810-ї морської піхотної бригади в Курській області.

Forbes зазначає, що поки немає інформації про російські втрати в Новогродівці, але вони можуть бути важкими.

Новогродівка розташована на передньому краї російського наступу, що веде до Покровська.

2-а гвардійська загальновійськова армія закріпилася в Новогродівці. З цього населеного пункту російська армія може обстрілювати Покровськ практично всіма своїми засобами непрямої стрільби, включно з вибуховими безпілотниками ближньої дії.

​Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 13 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState. За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

Тим часом уперше з моменту російського широкомасштабного вторгнення Сили оборони України можуть мати перевагу над окупантами у використанні танків. Однак вона фіксується не на всій лінії бойового зіткнення. Як пише Forbes, така танкова перевага з боку ЗСУ досягається завдяки використанню безпілотників, що відганяють російські танки за кілометри від лінії фронту, та змушують діяти лише з прикритих замаскованих позицій на віддалі від передової.

Бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена.

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