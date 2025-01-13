ЗСУ отримали важливу перевагу на фронті: у Forbes розкрили деталі

Можлива танкова перевага ЗСУ демонструє "зворотний розвиток" у широкомасштабній війні РФ проти України.

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Україна вперше з 2022 року може мати танкову перевагу над РФ - Forbes / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Ви дізнаєтеся:

Як ЗСУ вдалося домогтися танкової переваги

Де армії України не вдається придушити танки РФ

Уперше з моменту російського широкомасштабного вторгнення Сили оборони України можуть мати перевагу над окупантами у використанні танків. Однак вона фіксується не на всій лінії бойового зіткнення. Така танкова перевага з боку ЗСУ досягається завдяки використанню безпілотників, що відганяють російські танки за кілометри від лінії фронту, та змушують діяти лише з прикритих замаскованих позицій на віддалі від передової.

Як пише аналітик видання Forbes Девід Акс, через роботу українських дронів танки російської армії по суті стають неточними гаубицями, а не бойовими машинами для ведення штурму.

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У статті Forbes аналізуються заяви одного російського блогера, які переклав естонський аналітик WarTranslated.

Зокрема, "воєнкор" із країни-агресора розповідав, що на тлі обмежень на використання танків з боку військ РФ, українські танки діють на фронті "вільніше", оскільки ЗСУ досягли "достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників", і "відточили тактику їхнього використання". Зокрема, українські танки можуть під'їхати прямо до лінії зіткнення, щоб безпосередньо вдарити по цілях противника зі своїх гармат і кулеметів.

Forbes пише про те, що можлива танкова перевага ЗСУ демонструє "зворотний розвиток" у широкомасштабній війні РФ проти України. Оскільки на початку російського повномасштабного вторгнення українські бригади "рідко" били з танків прямим наведенням через величезну перевагу окупантів в артилерії та авіації.

Але "крихітні безпілотники і системи перешкод" змінюють поле бою і схиляють танкову перевагу в бік України.

Також зазначається, що російська сторона скаржиться на високу інтенсивність радіопридушення своїх безпілотників з боку воїнів ЗСУ, що не дає можливості аналогічно відганяти дронами танки подалі від передової.

Винятком із цієї нової динаміки є Курська область, де війська РФ застосовують дрони на оптоволокні, що унеможливлює їхнє глушіння традиційними засобами РЕБ. У цьому регіоні нещодавно фіксувалося ураження російськими дронами українських танків.

Як писав Главред, генерал Микола Маломуж заявив, що окупанти під час штурмів тепер набагато менше використовують танків і бронемашин. Бронетехніку на полі бою ефективно знищують ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що 36-та бригада морської піхоти, 47-та механізована бригада, 82-га і 95-та десантно-штурмові бригади ЗСУ в Курській області перетворили короткий відрізок шосе в Курській області на справжню "дорогу смерті" для окупантів.

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Хто такий Девід Акс Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів. 2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

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