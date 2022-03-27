Чорнобаївка - 11:0: ЗСУ в черговий раз вдарили по окупантах на Херсонщині

Аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. Там рахунок 4:0, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
У ніч на 17 березня Збройні Сили України завдали чергової вогневої поразки російським окупантам у Чорнобаївці Херсонської області.
Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в Facebook. Це вже одинадцятий раз, коли ЗСУ розбивають окупантів у Чорнобаївці.
"11:0, вночі сьогодні. До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні", - написав Арестович.
Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.
За його словами, в Чорнобаївці знаходиться аеродром, який російські військові зайняли буквально в перші дні війни. Вони стали звозити туди техніку і готувати опорний пункт для подальшого просування.
"Їх почали обстрілювати наші сили, оскільки окупанти там як на долоні. Вони почали звідти відходити. Але вони не встигають відходити, і їм постійно прилітає. Думаю, наші військові пристріляли точку, тому тепер легше по них потрапляти. Поки окупанти там не будуть повністю знищені, або поки вони звідти не поїдуть, історія буде повторюватися", - зазначив глава Миколаєва.
До слова, днями російські пропагандисти осоромилися в прямому ефірі, розповідаючи росіянам про українську Чорнобаївку.
В ефірі пропагандистської програми Вечір з Володимиром Соловйовим так звані експерти заявили, що Чорнобаївка розташована на Київщині - "у трикутнику міст Буча, Ірпінь та селища Гостомель" біля Києва.
Насправді Чорнобаївка - селище міського типу в Білозерському районі Херсонської області України з населенням 9275 осіб в 10 кілометрах від Херсона. На околиці знаходиться Міжнародний аеропорт Херсон.
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