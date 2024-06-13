ЗСУ вдарили по імперських амбіціях РФ: в США озвучили втрати окупантів

Перед початком засідання "Рамштайн" глава Пентагону озвучив, скільки солдатів, техніки та засобів втратила країна-агресор з початку повномасштабного вторгнення.

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Ллойд Остін розповів, скільки живої сили та техніки РФ вдалося знищити ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення / Колаж: Главред, фото: flickr

Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі заявив, що з 24 лютого 2022 року окупанти втратили щонайменше 350 тисяч військовослужбовців РФ вбитими або пораненими, передає Міністерство оборони США.

Також з вересня 2023 року, якраз перед тим, як Кремль розпочав свій новий наступ, росіяни зазнали значних втрат у техніці. Йде мова про знищення 2600 бойових машин вздовж всієї лінії фронту.

Окрему увагу Остін у своїй доповіді приділив ліквідації ворожої техніки під час боїв на Авдіївському напрямку. За його даними, російські окупанти лише за травень 2024 року втратили там понад 160 бойових машин.

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"Це ще одне нагадування про ціну, яку Росія заплатила за імперські амбіції Путіна, і ще одне нагадування про рішучість України", – наголосив очільник Пентагону.

Не оминув представник США і катастрофу для Росії у Чорному морі. Як відомо, Чорноморського флоту як такого вже не існує. А все тому, що ЗСУ вдалося знищити або пошкодити 24 судна країни-агресора.

Ллойд Остін наприкінці прокоментував нинішню спробу наступу окупаційних військ на Харківщині. За його словами, ЗСУ зараз тримають оборону та відбивають будь-які спроби ворога просунутись вперед.

"Український народ залишається стійким і нескореним, а українські Збройні сили продовжують вражати світ своєю майстерністю і стійкістю. Українські війська відбивають новий наступ Росії в Харківській області і міцно тримають оборону на лінії фронту на сході і півдні України", - додав міністр США.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Втрати російських окупантів у війні проти України

Нагадаємо, після отримання ракет ATACMS, ЗСУ активно завдають ударів по найкращих системах ППО С-400 країни-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму. Знищення протиповітряної оборони противника відбувається в тому ж темпі, в якому ворог може розгортати системи на півострові.

Росія також втрачає у війні свої ресурси в глибокому тилу. Нещодавно сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. В результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн. тон нафти та нафтопродуктів.

Напередодні у районі Вовчанська Харківської області Збройні сили України розгромили ворожі підрозділи і взяли багато полонених. Втрати ворога були настільки вагомі, що підрозділ вивели з території України.

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