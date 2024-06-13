УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ вдарили по імперських амбіціях РФ: в США озвучили втрати окупантів

Анна Косик
13 червня 2024, 14:10
176
Перед початком засідання "Рамштайн" глава Пентагону озвучив, скільки солдатів, техніки та засобів втратила країна-агресор з початку повномасштабного вторгнення.
Ллойд Остин, армия РФ
Ллойд Остін розповів, скільки живої сили та техніки РФ вдалося знищити ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення / Колаж: Главред, фото: flickr

Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі заявив, що з 24 лютого 2022 року окупанти втратили щонайменше 350 тисяч військовослужбовців РФ вбитими або пораненими, передає Міністерство оборони США.

Також з вересня 2023 року, якраз перед тим, як Кремль розпочав свій новий наступ, росіяни зазнали значних втрат у техніці. Йде мова про знищення 2600 бойових машин вздовж всієї лінії фронту.

Окрему увагу Остін у своїй доповіді приділив ліквідації ворожої техніки під час боїв на Авдіївському напрямку. За його даними, російські окупанти лише за травень 2024 року втратили там понад 160 бойових машин.

відео дня

"Це ще одне нагадування про ціну, яку Росія заплатила за імперські амбіції Путіна, і ще одне нагадування про рішучість України", – наголосив очільник Пентагону.

Не оминув представник США і катастрофу для Росії у Чорному морі. Як відомо, Чорноморського флоту як такого вже не існує. А все тому, що ЗСУ вдалося знищити або пошкодити 24 судна країни-агресора.

Ллойд Остін наприкінці прокоментував нинішню спробу наступу окупаційних військ на Харківщині. За його словами, ЗСУ зараз тримають оборону та відбивають будь-які спроби ворога просунутись вперед.

"Український народ залишається стійким і нескореним, а українські Збройні сили продовжують вражати світ своєю майстерністю і стійкістю. Українські війська відбивають новий наступ Росії в Харківській області і міцно тримають оборону на лінії фронту на сході і півдні України", - додав міністр США.

Хто такий Ллойд Остін?

Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Втрати російських окупантів у війні проти України

Нагадаємо, після отримання ракет ATACMS, ЗСУ активно завдають ударів по найкращих системах ППО С-400 країни-агресора Росії у тимчасово окупованому Криму. Знищення протиповітряної оборони противника відбувається в тому ж темпі, в якому ворог може розгортати системи на півострові.

Росія також втрачає у війні свої ресурси в глибокому тилу. Нещодавно сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. В результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн. тон нафти та нафтопродуктів.

Напередодні у районі Вовчанська Харківської області Збройні сили України розгромили ворожі підрозділи і взяли багато полонених. Втрати ворога були настільки вагомі, що підрозділ вивели з території України.

Читайте також про удари ЗСУ по об'єктах РФ:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ російські війська Ллойд Остін
Реклама

Головне за день

Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot: у Міноборони ФРН зробили заяву

Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot: у Міноборони ФРН зробили заяву

14:51 Україна
ЗСУ вдарили по імперських амбіціях РФ: в США озвучили втрати окупантів

ЗСУ вдарили по імперських амбіціях РФ: в США озвучили втрати окупантів

14:10 Україна
РФ посилює позиції: Гетьман заявив про другу хвилю наступу на Харківщині

РФ посилює позиції: Гетьман заявив про другу хвилю наступу на Харківщині

13:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Тіло заховали далеко в лісі: у Німеччини знайшли вбитою 9-річну дочку військового ЗСУ 4974

Тіло заховали далеко в лісі: у Німеччини знайшли вбитою 9-річну дочку військового ЗСУ

Чому категорично не можна спати на двох подушках: суворі народні прикмети 3976

Чому категорично не можна спати на двох подушках: суворі народні прикмети

Грозовий циклон посунеться: у яких областях України будуть зливи 3893

Грозовий циклон посунеться: у яких областях України будуть зливи

Просила евтаназію: померла легендарна французька співачка 3723

Просила евтаназію: померла легендарна французька співачка

Останні новини

14:51

Німеччина віддає Україні 25% своїх систем Patriot: у Міноборони ФРН зробили заяву

14:45

Таємно і ефективно: ЗСУ влаштували "спекотний курортний сезон" в Криму - Братчук

14:41

"Путівка в жах": Віталій Козловський розповів, як сім'я та служба змінили його

14:10

ЗСУ вдарили по імперських амбіціях РФ: в США озвучили втрати окупантів

13:59

РФ посилює позиції: Гетьман заявив про другу хвилю наступу на Харківщині

За 3-4 роки Україна стане членом ЄС, і Москва з її посіпаками не стане на заваді – ОгризкоЗа 3-4 роки Україна стане членом ЄС, і Москва з її посіпаками не стане на заваді – Огризко
13:52

Що означає слово "прескевю": мало хто знає справжнє значенняВідео

13:37

Юлія Саніна вперше проговорилася про кризу в гурті The Hardkiss

13:29

РФ атакувала більшу частину електростанцій: на чому тримається енергетика України

13:11

Є великий ризик: WP звернули увагу на недолік в угоді про безпеку із США

Реклама
12:58

Адвокат Кіркорова образив путіністку Успенську

12:57

"Це призупинить дії на фронті": генерал Романенко сказав, що може зупинити наступ РФ

12:15

Чому не можна викидати волосся у смітник: прикмети, про які всі забули

11:56

Україну накриють дощі з грозами: синоптик сказала, де буде небезпечна погода

11:38

"Мамо, мені тут уже мало місця": Наталя Могилевська показала, як балує молодшу доньку

11:16

Є одна важлива умова: Огризко сказав, коли Україна може вступити в ЄС

11:15

Росіян затягнули в пастку: головний ресурс ворога в Криму вичерпується

10:59

Удар по об’єктам Київщини: Жданов попередив, коли РФ може атакувати знову

10:58

Мосейчук номінувала вчителя "Школи Супергероїв" на премію Global Teacher Prize

10:56

Китайський гороскоп на завтра 14 червня: Коням - сімейні проблеми, Зміям - витрати

10:52

ЗСУ зірвали плани ворога на півночі України: відомо, що цьому сприяло

Реклама
10:14

Найближчі 2-3 роки будуть дуже критичними, РФ готується до ураження країн НАТО – Гончар

10:00

Часу обмаль: в Німеччині назвали точний рік, коли Путін може напасти на НАТО

10:00

"Вибачте, якщо змусив нервувати": Дмитро Дікусар звернувся до шанувальників із фронту

10:00

Яке свято 14 червня: що категорично заборонено робити на пророка Єлисея

09:32

"Останні конвульсії": Алла Пугачова вперше відреагувала на обшуки у Галкіна

09:21

Гороскоп на завтра 14 червня: Овнам - великі втрати, Водолія - щаститиме до абсурду

09:15

В ISW розповіли про вторгнення РФ на Сумщину і "окупацію" села: яка ситуація в регіоні

09:05

Найгарячіші напрямки фронту влітку: експерт сказав, де ЗСУ можуть мати успіх

08:58

"Позбавив дітей дому": росіяни ошелешені від вчинку путініста Філіпа Кіркорова

08:48

"Війна НАТО і РФ неминуча": Гончар розповів, до чого необхідно готуватись Заходу

08:22

ХАМАС святкує перемогу над "Росією"Погляд

07:42

Нова концепція операцій: ЗСУ можуть спробувати послабити ППО РФ – деталі від ISW

06:41

Понад $300 млн для України: Велика Британія здивувала своїм рішенням – що відомо

06:17

Небезпечні води Чорного моря... для росіянПогляд

05:00

Росія патрулює Чорне море підводними човнами: вони ледве дихають

04:34

Чому категорично не можна спати на двох подушках: суворі народні прикмети

04:05

"Відключення світла будуть не менше 5 років": Гончар описав непросте завдання для України

03:38

Одяг знову стане чистим: як вивести з тканини плями від літніх ягід

03:00

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу зробила заяву в його день народження - деталі

02:30

Помста за Україну: як ЗСУ зможуть "покласти" енергетичну систему в РФ – експерт

Реклама
02:00

На відміну від Лопес: мати Аффлека помилувалася з його колишньою дружиною

01:30

"Боюся, що нас побачать": Есхакзай розкрила деталі про бойфренда-військового

00:12

РФ розмістила новітні С-500 "Прометей": Буданов розкрив ситуацію в Криму

12 червня, середа
23:48

"Почався важкий період": Буданов - про "армагеддон" на фронті та наступ на СумиВідео

23:46

Колишня пасія Налчаджиоглу не готова його відпустити - ніжне зізнання

23:19

Будуть наслідки: король Чарльз жорстко звернувся до принца Гаррі

23:15

Пішки вийшла з окупації на розбитий міст: український дрон врятував жінку на ХерсонщиніВідео

23:01

G7 вирішила розблокувала $50 млрд для України від заморожених активів РФ - Le Monde

22:56

Чому Харків найбільше потрапляє під вогонь: розкрито "хотілку" Кремля

22:28

"Всередині все погано, роблю ще гірше": Дантес зізнався, як загнав свій організм

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти