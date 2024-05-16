ЗСУ тисячами знищують окупантів: генерал сказав, чи зможе РФ оточити Харків

Щоб взяти Харків в облогу росіянасам потрібно до 300 тисяч осіб та потужні ударні групи, яких нині у ворога немає, сказав Микола Маломуж.

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У Росії недостатньо сил, що прорватися до Харкова / Колаж: Главред, фото: 115 окрема механізована бригада ЗСУ, 38 окрема бригада морської піхоти

Російським окупантам не вдасться прорватися до Харкова. Ворогу бракує не лише кількості військових, але й потужних ударних груп, бронетанкових сил та спеціально підготовлених засобів для облоги міста. Про це заявив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в ефірі "Еспресо".

"Ніяких оточень Харкова не буде. Прорватись до Харкова, взяти його в облогу просто нереально. Сьогодні у ворога немає таких сил і засобів, щоб дійти до Харкова через Вовчанськ, Куп'янськ або з напрямку Луганщини", - сказав Маломуж.

За його словами, для такої операції потрібно до 300 тисяч осіб та потужні ударні групи, яких нині у ворога немає.

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"Жива сила ще нічого не означає. Потрібно потужні ударні групи балістичних ракет, бронетанкові сили і спеціально підготовлені сили і засоби, які можуть брати в облогу місто і штурмувати великі території. Цього немає, ворог розтягнув свої резерви. Ми кожен день б'ємо ворожі сили в різних секторах", - наголосив генерал.

Маломуж зауважив, що впродовж тижня ЗСУ кожного дня знищують 1500-1700 окупантів, це вдвічі більше ніж раніше. Він підкреслив, що такі втрати є потужним підривом обороноздатності РФ.

"Росіяни тільки на словах кажуть про ресурси на десятки років. Відновити бойову частину надзвичайно складно, а тим більше живу силу, яка б ефективно воювала", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що для захисту Харкова потрібно щонайменше дві американські системи ППО "Patriot". Він наголосив, що так Росія не зможе захопити Харків.

Також ЗСУ зупинили активне просування російських загарбників у Харківській області, але стабілізувати лінію фронту поки не вдалося. Начальник Харківської ОВА повідомив, що окупанти намагаються просунутися в бік Липців та захопити Вовчанськ.

Як повідомляв Главред, на Харківському напрямку ситуація залишається складною. Сили оборони України вдалося зірвати плани РФ щодо просування у межах міста Вовчанськ на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ. За їхніми словами, ворог значно знизив активність.

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