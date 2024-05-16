ЗСУ зупинили активне просування окупантів: в ОВА розкрили ситуацію на Харківщині

Росіяни підтягують резерви, щоб зберегти свій наступальний потенціал на Харківському напрямку, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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На деяких напрямках ЗСУ повернули більш вигідне положення / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Українські війська зупинили активне просування російських загарбників на території Харківської області. Стабілізувати лінію фронту наразі не вдалося. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти намагаються просунутися в бік Липців та захопити Вовчанськ.

"Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога по території Харківської області. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути більш вигідне положення", - розповів Синєгубов. відео дня

Також Синєгубов зазначив, що росіяни змушені підтягувати резерви, аби зберегти наступальний потенціал на Харківському напрямку.

"Але все одно наше завдання стабілізувати лінію фронту", - наголосив очільник Харківської ОВА.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що для захисту Харкова потрібно щонайменше дві американські системи ППО "Patriot". Він наголосив, що так Росія не зможе захопити Харків.

Також Bild пише, що окупаційні війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Натомість українські джерела стверджують, що групу ЗС РФ відкинуто, і бої тривають.

Як повідомляв Главред, на Харківському напрямку ситуація залишається складною. Сили оборони України вдалося зірвати плани РФ щодо просування у межах міста Вовчанськ на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ. За їхніми словами, ворог значно знизив активність.

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