ЗСУ повідомили про руйнування ворогом позицій у двох важливих містах Донеччини

Внаслідок штурмових дій ворога на двох ключових ділянках фронту деякі позиції ЗСУ були знищені.

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Ситуація у Донецькій області залишається складною / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що повідомили в Силах оборони:

Ворог атакував позиції ЗСУ в Часовому Яру і Торецьку

На Покровському напрямку армія РФ намагається розвивати наступ

Армія країни-агресорки Росії у Часовому Яру та Торецьку атакувала позиції сил оборони України. Про це 1 січня повідомили на каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"

Ворог скористався погодними умовами, а саме туманом, та застосував димові гранати. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу окупантам вдалося зруйнувати деякі позиції ЗСУ.

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Окрім цього в ОСУВ "Хортиця" заявили, що основні атакувальні зусилля противника протягом попередньої доби зосередив на Покровському напрямку, де штурмові групи РФ намагалися інфільтруватися в бойові порядки ЗСУ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

"Тривають бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - йдеться у повідомленні.

Наступ армії РФ на фронті - останні новини

Напередодні стало відомо, що армія країни-агресора Росії прагне захопити залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий з метою подальшого наступу з півночі на міста Слов'янськ і Краматорськ.

Раніше повідомлялося, що війська РФ продовжують спроби прориву на правий берег Херсонської області. Ворог посилив свою присутність в районі островів у дельті Дніпра.

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимира Дегтярьова, армія країни-агресора Росії прагне досягти околиць Харкова або хоча б села Липці.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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