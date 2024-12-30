Для наступу на два міста: окупанти хочуть захопити важливу ділянку фронту

Росіяни намагаються відновити безперебійне логістичне забезпечення свого угрупування військ.

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РФ хоче захопити Куп'янськ-Вузловий / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap.live

Головне із заяви експерта:

Окупанти прагнуть захопити залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий

На Харківщині йдуть активні бойові дії

Путін хоче повністю окупувати всю територію Донецької області

Армія країни-агресора Росії прагне захопити залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий з метою подальшого наступу з півночі на міста Слов'янськ і Краматорськ. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Радіо NV.

За його словами, на Харківщині бойові дії вирують досить активно.

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"Ворог намагається повністю взяти не лише під контроль лівий берег річки Оскіл, включно з залізничною станцією Куп'янськ-Вузловий, а й створити щонайменше декілька плацдармів на правобережжі цієї річки, і до речі, у двох місцях ворог вже закріпився і намагається розширювати цей плацдарм", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що російські окупанти намагаються відновити стале та безперебійне логістичне забезпечення свого угрупування військ, яке у перспективі буде діяти на Лиманському та Сіверському напрямках.

"Навіщо? - Тому що, щоб на перспективу наступної весняно-літньої наступальної кампанії у ворога була стала логістика для проведення активних наступальних дій у бік вже Слов'янсько-Краматорської міської агломерації, адже саме ці міста знаходяться під контролем української армії і саме цими містами марить Володимир Путін, бо він починав ту так звану "спеціальну військову операцію" у лютому 2022 року для того, щоб повністю окупувати всю територію Донецької області", - додав Селезньов.

Він також зауважив, що з метою ефективної реалізації марень диктатора Путіна ворогу потрібне залізничне сполучення, яке йде через Куп'янськ-Вузловий.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомив, що країна-агресорка Росія перекидає резерви південно-західніше Покровська, щоб обійти місто з флангу та перерізати логістику ЗСУ.

Командир ударних БПЛА Ахіллес 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомляв, що окупаційна армія агресора Росії "прагне" до Нового року вийти на Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Тривають інтенсивні бої, бійці ЗСУ тримають оборону.

Крім того, аналітики DeepState повідомили, що на Курахівському напрямку росіяни просунулись біля населеного пункту Шевченко, Янтарного, Розливу, а також у Кураховому. Також фіксуються успіхи терористів біля Рівнополя (Времівський напрямок) і у Торецьку.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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