Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Для наступу на два міста: окупанти хочуть захопити важливу ділянку фронту

Марія Николишин
30 грудня 2024, 15:33
106
Росіяни намагаються відновити безперебійне логістичне забезпечення свого угрупування військ.
Для наступу на два міста: окупанти хочуть захопити важливу ділянку фронту
РФ хоче захопити Куп'янськ-Вузловий / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap.live

Головне із заяви експерта:

  • Окупанти прагнуть захопити залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий
  • На Харківщині йдуть активні бойові дії
  • Путін хоче повністю окупувати всю територію Донецької області

Армія країни-агресора Росії прагне захопити залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий з метою подальшого наступу з півночі на міста Слов'янськ і Краматорськ. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Радіо NV.

За його словами, на Харківщині бойові дії вирують досить активно.

відео дня

"Ворог намагається повністю взяти не лише під контроль лівий берег річки Оскіл, включно з залізничною станцією Куп'янськ-Вузловий, а й створити щонайменше декілька плацдармів на правобережжі цієї річки, і до речі, у двох місцях ворог вже закріпився і намагається розширювати цей плацдарм", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що російські окупанти намагаються відновити стале та безперебійне логістичне забезпечення свого угрупування військ, яке у перспективі буде діяти на Лиманському та Сіверському напрямках.

"Навіщо? - Тому що, щоб на перспективу наступної весняно-літньої наступальної кампанії у ворога була стала логістика для проведення активних наступальних дій у бік вже Слов'янсько-Краматорської міської агломерації, адже саме ці міста знаходяться під контролем української армії і саме цими містами марить Володимир Путін, бо він починав ту так звану "спеціальну військову операцію" у лютому 2022 року для того, щоб повністю окупувати всю територію Донецької області", - додав Селезньов.

Він також зауважив, що з метою ефективної реалізації марень диктатора Путіна ворогу потрібне залізничне сполучення, яке йде через Куп'янськ-Вузловий.

Для наступу на два міста: окупанти хочуть захопити важливу ділянку фронту
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомив, що країна-агресорка Росія перекидає резерви південно-західніше Покровська, щоб обійти місто з флангу та перерізати логістику ЗСУ.

Командир ударних БПЛА Ахіллес 92-ї ОШБр Юрій Федоренко повідомляв, що окупаційна армія агресора Росії "прагне" до Нового року вийти на Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Тривають інтенсивні бої, бійці ЗСУ тримають оборону.

Крім того, аналітики DeepState повідомили, що на Курахівському напрямку росіяни просунулись біля населеного пункту Шевченко, Янтарного, Розливу, а також у Кураховому. Також фіксуються успіхи терористів біля Рівнополя (Времівський напрямок) і у Торецьку.

Читайте також:

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Владислав Селезньов новини України війна Росії та України Куп'янськ-Вузловий Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Рекордні втрати РФ в Донецькій області: Сирський назвав цифри

Рекордні втрати РФ в Донецькій області: Сирський назвав цифри

16:43Україна
Повна ліквідація МСЕК з 1 січня: Зеленський підписав закон - що зміниться

Повна ліквідація МСЕК з 1 січня: Зеленський підписав закон - що зміниться

15:55Україна
"Накопичено багато ракет": у РНБО попередили про загрозу масованого удару РФ

"Накопичено багато ракет": у РНБО попередили про загрозу масованого удару РФ

15:02Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить -8 градусів: коли в Україні випаде сніг

Вдарить -8 градусів: коли в Україні випаде сніг

Наречений Ані Лорак показав справжнє обличчя співачки та її доньки

Наречений Ані Лорак показав справжнє обличчя співачки та її доньки

Карта Deep State онлайн за 30 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Водіям на замітку: що станеться, якщо залити старий бензин у бак авто

Водіям на замітку: що станеться, якщо залити старий бензин у бак авто

Гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – Огризко

Гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – Огризко

Останні новини

16:51

Оля Цибульська прокоментувала розлучення з чоловіком: "Просто не роблю"

16:46

Суджа зустрічатиме Новий рік українською: експерт розвінчав міфи про успіх РФ

16:43

Рекордні втрати РФ в Донецькій області: Сирський назвав цифри

16:42

Чому коти багато сплять: відповідь ветеринара здивує господарів

16:12

Український виробник гемостатиків "Сента Фарм" профінансував навчання саперів

Гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – ОгризкоГаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – Огризко
16:11

Знаки зодіаку, які приречені на небувалий успіх у 2025 році

16:04

Які кольори одягу одягнути на Новий рік: поради для всіх знаків зодіаку

15:55

Повна ліквідація МСЕК з 1 січня: Зеленський підписав закон - що зміниться

15:48

Простий засіб миттєво вирішить проблему: як зупинити запотівання вікон автомобіля

Реклама
15:33

Для наступу на два міста: окупанти хочуть захопити важливу ділянку фронту

15:28

"Цей подарунок проклятий": чоловік розповів про різдвяний сюрприз від свекрухи

15:02

"Накопичено багато ракет": у РНБО попередили про загрозу масованого удару РФ

14:53

"Переговори ні про що": Огризко сказав, чому Україна і РФ не зможуть домовитисяВідео

14:40

Чому кішка нявкає без причини: як вирішити проблему

14:39

Незалежність під загрозою: Анастасія Шуба про ситуацію в Міноборони

14:36

Зірка "Бісової пательні" Петрожицька розповіла про новорічні пророцтва та сюрпризи для близьких

14:27

Перевірте свою геніальність: лише 1% людей із гострим зором можуть знайти три яблука за 5 сек

14:13

Не просто маркування: чому на колесах пишуть "R" - водії будуть здивовані

14:13

Як швидко розм'якшити вершкове масло: хитрий трюк зі звичайною тарілкою

14:04

Який зараз вигляд мають актори "Сам удома" - головної новорічної кінокомедії

Реклама
13:44

Сотні тисяч ракет і снарядів у дорозі: Байден про новий пакет допомоги Україні

13:42

Вагітні зірки: хто з українських знаменитостей стануть батьками у 2025 році

13:34

США виділяють Україні 15 млрд дол із заморожених російських активів: деталі

13:24

У Раді пропонують зробити вільний перетин кордону для студентів - деталі

13:02

Україну накриє потепління: у яких областях вдарить +11 градусів 1 і 2 січня

13:01

Вивітрюється моментально: що вбиває запах алкоголю

12:50

Трамп хоче, як і обіцяв, швидко закінчити війну, але не за добу, а за "багато місяців" - Огризко

12:46

Союз Фіцо з Путіним: у Словаччині розкип'ятилися після гучних звинувачень Зеленського

12:25

"Вдала для ворога атака на держреєстри - наслідок нехтування захистом даних", - "Тихоход" попереджає про нові загрози актуально

12:17

Розтане за 5 хвилин: чим прибрати лід із лобового скла

12:12

Леся Нікітюк показала ранкову ідилію з бойфрендом на рідкісному фото

12:04

Зірки, яких втратила Україна у 2024 році: хто помер зі знаменитостей

11:55

Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії: що відомоВідео

11:55

Де заховалися 86 і 35: лише найуважніші знайдуть загублені числа за 6 секунд

11:37

Ракетним ударом на Запоріжжі знищено штаб РФ разом з окупантамиВідео

11:35

Питання часу: РФ розвалиться, хоч на Заході такого повороту не хочуть – експертВідео

11:16

Путін – серед найбільших невдах 2024-го: опублікований рейтинг Politico Playbook

11:15

Любовний гороскоп на тиждень з 30 грудня по 5 січня

10:59

Трамп послабив риторику щодо обіцянок завершити війну "за добу" - The Hill

10:36

Долар по 47 гривень: українців попередили про можливий стрибок курсу у 2025 році

Реклама
10:33

У Польщі запропонували заборонити в'їзд військовим з України: деталі скандалу

10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 30 грудня (оновлюється)

10:22

"Тоді РФ відступить": для завершення війни мають спрацювати 3 фактори – ОгризкоВідео

10:19

Фінансовий гороскоп на тиждень з 30 грудня по 5 січня

10:01

Лисіє: Волочкова здивувала зовнішнім виглядом

09:50

Серйозні цифри: Наєв сказав, на скільки років війни вистачить солдатів у Росії

09:44

Гороскоп Таро на тиждень з 30 грудня до 5 січня: Водоліям - гроші, Ракам - шанс

09:39

У школах Білорусі заборонили Санта Клауса, Jingle Bells та колядки - ЗМІ

09:25

Гороскоп на тиждень з 30 грудня до 5 січня: Ракам - ризик, Тельцям - зміни

09:24

Гороскоп на завтра 31 грудня: Тельцям - велике задоволення, Терезам - здійснення мрій

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти