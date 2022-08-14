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ЗСУ зможуть просуватися вперед: Жданов назвав терміни, скільки окупанти протримаються на Херсонщині

14 серпня 2022, 09:41

Українські військові відрізали окупантів на правому березі від постачання, і тепер ця частина загарбників на окупованій Херсонщині близька до провалу.

Российская техника, российские военные, Олег Жданов
Жданов назвав терміни, скільки окупанти протримаються на Херсонщині/ sprotyv.info, Главред

ЗСУ знищила на Херсонщині мости, якими російські окупанти переправляли боєприпаси, техніку, паливо та продовольство загарбникам на правобережжя окупованої частини Херсонської області.

Тепер росіяни здійснюють постачання понтонними поромами, проте того, що вдається перевезти таким чином, окупантам явно недостатньо. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо вони не визначаться до кінця цього тижня, що їм робити: сідати в оборону або наступати, то наступного тижня, я думаю, ми будемо спостерігати повний розгром логістики цього угруповання і воно почне слабшати", – каже експерт.

За його словами, окупанти можуть піти на те, щоб навести понтонні переправи через Дніпро і перекинути ці 10 батальйонно-тактичних груп, які вони тримають в трикутнику Токмак-Мелітополь-Енергодар. Проте якщо вони спробують це зробити, ЗСУ знищуватимуть ці понтонні переправи.

"Або це угруповання почне просаджуватися в плані обороноздатності. І тоді у нас з'явиться шанс просування вперед", – зазначає Жданов.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ 12 серпня зруйнували останній міст біля Каховської гідроелектростанції. По ньому російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції у Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Херсонська область Олег Жданов
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