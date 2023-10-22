Армія України просунулась на західній околиці Роботиного – ISW

Силам оборони України вдалося просунутися на західній околиці Роботиного Запорізької області. Окупантам агресора Росії довелося відступити на кількасот метрів у бік Новофедорівки. Про це заявили в Інституті вивчення війни.
У зведенні ISW йдеться про те, що українським військам на західній околиці Роботиного вдалося добитися просування. Частини 237 полку ВДВ 7 дивізії Повітряно-десантних військ окупантів відійшли на кілька сотень метрів у напрямку Новофедорівки.
За даними аналітиків, ЗСУ продовжують наступати поблизу Бахмута та у південному напрямку Запорізької області. Російські військові пропагандисти стверджують, що українська армія продовжила свої наступальні операції на лініях Роботино-Копані та Роботино-Новопрокопівка. Росіяни вважають, що українці просунулися на захід від Новофедорівки та перебували за 6 км від населеного пункту.
Як стверджує військовий оглядач Костянтин Машовець, частини 247-го ВДВ полку 7-ї дивізії ВДВ відступили у бік Новофедорівки.
Ситуація у районі Роботино
Українські військові відбили в окупантів позиції під Роботиним, кілька тижнів тому припустили до Інституту вивчення війни. Також аналітики зафіксували незначні просування ЗСУ в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей та поблизу Бахмута.
Війська РФ провалилася у Роботиному, повідомляли в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони України на Таврійському напрямку. У військах відзначили просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку та невдалі спроби окупантів повернути втрачені позиції до Роботино.
ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботиного – наступ триває, сказав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. За словами генерала, підрозділи досягли успіху південніше населеного пункту.
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