ЗСУ прорвали позиції РФ у Бахмуті: окупантів "перемелюють" у ближніх боях

Противник виснажений, а його підрозділи на Бахмутському напрямку знекровлені, розповів Сергій Череватий

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ЗСУ продовжують бої за Бахмут / Колаж 10 ОГШБр, соцмережі

В районі Бахмута Донецької області за минулу добу сталося 40 бойових зіткнень, при цьому було знищено 190 окупантів, ще 244 отримали поранення, а 15 потрапили в полон.

"Також знищені три танки, бойова машина піхоти, три гаубиці "Мста-Б" і 5 складів з боєприпасами. Це свідчить про те, що наша оборонна операція триває успішно, ворог виснажується і знекровлюється. Жоден дедлайн "вагнер" не виконав, Бахмут не захоплений", - розповів речник Сухопутних військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що противник виснажений, а його підрозділи знекровлені, при цьому окупантам не допомагає заміна "вагнерівців" на підрозділи регулярних військ ЗС РФ.

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Представник Сухопутних сил ЗСУ пояснив, що найчастіше особовий склад таких підрозділів був набраний з числа мобілізований і тому має низьку мотивацію, при цьому успіхи ЗСУ на полі бою не додають впевненості окупантам.

"В результаті успішних бойових дій на різних напрямках ворог розбитий і відкинутий на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра — Бахмут тримається, і наші захисники знищують ворога і місцями женуть його", — підсумував спікер ЗСУ.

Подробиці просування ЗСУ в Бахмуті

У свою чергу командир українського підрозділу Terra Микола Волохов (з позивним "Абдулла") уточнив, що окупанти підтягують резерви під Бахмут у місцях, які успішно прорвали українські військові.

"Багато російських солдатів - регулярні війська, контрактники, "вагнерівці" вже передіслокувалися на концерт Кобзона. Принаймні на тому напрямку, де ми наступали. У місцях прориву вони підтягнули резерви, ми їх бачимо", — уточнив він.

Український військовий пояснив, що в Бахмуті йдуть в основному піхотні бої через специфіку рельєфу і ситуації.

За його словами, раніше піхотні атаки приносили результат РФ ціною великих втрат, але ЗСУ до неї пристосувалися, зупиняючи ворога артилерією на підходах і за допомогою безпілотників.

"Виліт авіатехніки дуже ризикований - ЗСУ точними боєприпасами їх знищують. Піхота намагається вступити в ближній бій, щоб ми не могли використовувати великі калібри", — додав Волохов.

Ситуація в Бахмуті

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок в Бахмуті.

У цей самий час, каже чиновниця, українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень.

Нагадаємо, командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький 10 травня розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита Бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

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