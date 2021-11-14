ЗСУ просунулися вперед біля Старомар'ївки та зміцнюють позиції - звіт ОБСЄ

Бійці ЗСУ на Донбасі / Facebook / pressjfo.news/photos

Підрозділи Збройних сил України в районі проведення Операції об'єднаних сил в Донецької області (неподалік від Гранітного) перейшли річку Кальміус і просунулися біля населеного пункту Старомар'ївка на 800 метрів вперед.

Крім того, також почалося обладнання траншей, йдеться в звіті Моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"У полі приблизно в 1,2 км на південь від південної околиці Гранітного і орієнтовно в 1,3 км на захід від річки Кальміус і захід від Старомар'ївки (62 км на південь від Донецька) БПЛА СММ зафіксував роботи по зміцненню існуючої 100-метрової системи траншей. За оцінкою, згадані системи траншей належать ЗСУ. За оцінкою, нещодавно облаштовані траншеї на схід від річки є просуванням вперед, що скорочує відстань між передовими позиціями українських військових і передовими позиціями збройних формувань в цьому районі з 1,7 км до 900 м. Приблизно в 500 метрах далі на північний захід, на околиці Гранітного, БПЛА СММ виявив понтонний міст через річку Кальміус, що складався з плаваючих бочок для нафтопродуктів і дерев'яних дощок поверх них", — говрится в документі.

У свою чергу журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов в Facebook зазначає, що ЗСУ спростовують просування сил у Старомар'ївки.

Журналіст іронізує, що траншеї біля Старомар'ївки, ймовірно, копають "сили місцевої самооборони".

Реклама

"Україні треба пишатися мирним взяттям під контроль Старомар'ївки, але оскільки наші військові спростували будь-яке просування в цьому районі, очевидно, що копати траншеї і перебрасити міст там можуть тільки місцеві добровольці сільської самооборони Старомар'ївки, яким набридло, коли їх обзивають "сірою зоною", і вони вирішили захистити Українське село і від провокацій російських окупантів", - додав Бутусов.

читайте такожУкраїнські солдати в Старомар'ївці: у Генштабі ЗСУ відповіли на фейк РФ

Раніше повідомлялося. що українські військові повернули контроль над населеним пунктом Старомар'ївка у Донецькій області, який знаходиться в "сірій" зоні лінії зіткнення.

Повідомляється, що ввечері 25 жовтня українські військові увійшли в цей населений пункт і закріпили там свої позиції.

Пізніше штаб Операції об'єднаних сил спростував інформацію про захід українських військовослужбовців у село Старомар'ївка, розташоване на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Читайте ще: