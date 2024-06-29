ЗСУ просунулись на 2 напрямках фронту: Братчук розкрив деталі успішного наступу

Українські військові мають тактичні успіхи на Харківському напрямку та в боях за місто Часів Яр на Донеччині, зазначив речник УДА Сергій Братчук.

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ЗСУ успішно просунулись на 2 напрямках фронту / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Сили оборони України змогли просунутись в Часовому Яру та вибили російських окупантів з позицій в одному з мікрорайонів міста. Крім того, українські військові досягли тактичних успіхів в районі Вовчанська. Про це в ефірі FREEDOM повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, українські захисники змогли вибити ворога з мікрорайону "Канал" в Часовому Яру, звідки ворог намагався охопити місто з флангів.

Братчук, коментуючи ситуацію на Курахівському напрямку, відзначив, що противник просунувся в районі Красногорівки, де зараз тривають важкі бої у центрі населеного пункту.

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Щодо Харківського напрямку, він повідомив, що ворог проводить перегрупування сил і, ймовірно, знову спробує наступати.

"Ситуація у Вовчанську — жорстка, але, наскільки можливо, контрольована з боку українських Сил оборони, є певні тактичні успіхи. Пам’ятаємо, що там заблоковано угруповання російських військ на заводі "Агрегат". Тому сподіваємося, що для ворога ця ситуація не вирішиться, хоча до них і намагаються пробитися підкріплення. Сподіваємося, що нашим Силам оборони вдасться дотиснути і звільнити цю локацію у Вовчанську", — наголосив Сергій Братчук.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Бої в Часовому Яру - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 окрема механізована бригада імені короля Данила повідомила про "критично важку ситуацію" в Часовому Яру на Донеччині, де російські війська безперервно атакують в лоб і намагаються обійти місто з флангів.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські війська, ймовірно, втратили майже всю 83-ю повітряно-десантну бригаду на Харківському напрямку через значні втрати та відмову особового складу воювати.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив про ситуацію на півночі Харківської області, де українські захисники продовжують витісняти російські сили з Вовчанська.

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