Нова хитрість ЗСУ: стало відомо, як вдалось збити російські Су-25 та Ка-52

Ця авіація діє в наближеній зоні до бойових дій, що дає можливість ЗСУ її збивати, розповів Коваленко.

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ЗСУ збити російські Су-25 та Ка-52 / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Завдяки успішним діям українських військових, країна-агресор Росія залишилась без літака Су-25 та гелікоптера Ка-52 в Донецькій області. Саме такі дії ЗСУ свідчать про появу нового інструмента. Так вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає 24 Канал.

Зокрема, він зауважив, що літак Су-25 та гелікоптер Ка-52 мають схожий функціонал. Ця авіація діє в наближеній зоні до бойових дій, що дає можливість ЗСУ її збивати.

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За словами Коваленка, росіяни вже досить давно почуваються безпечно, тому й застосовують свою авіацію близько до лінії бойового зіткнення, хоча Ка-52 – це ударний гелікоптер, а Су-25 – це штурмова армійська авіація. Також, їхній функціонал досить схожий – підтримка сухопутних операцій в ближній тактичній зоні. Однак при цьому у Су-25 значно більший потенціал вогневого ураження завдяки пілонам, які несуть озброєння.

"Функціонал та дистанція відпрацювання засобами ураження – однакова. Що Су-25, що Ка-52 знищуються в ближній зоні", – підкреслив військово-політичний оглядач.

За словами Коваленка, саме завдяки цьому з'явився інструмент, який дозволяє вже спочатку травня знищувати російську авіацію, яка працює в ближній зоні ураження.

"Про цю компоненту не говорять. Однак, якщо ми говоримо про Ка-52, то останній раз його знищували в зоні бойових дій ще в лютому 2024 року. Це саме той період, коли нам не вистачало відповідного інструментарію", – зауважив військово-політичний оглядач.

Крім того, останнє збиття російської авіації, на думку експерта, можуть бути початком зміни дисбалансу, який з'явився в питаннях вогневої підтримки з повітря російських наступальних операцій на суходолі.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Знищення російської авіації - останні новини

Нагадаємо, нещодавно штурмовик Су-25 російських окупантів був збитий українськими захисниками на Авдіївському напрямку.

Про майстерне знищення російського штурмовика Су-25 розповідав і президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Крім того, за даними Міністерства оборони Великої Британії, за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ втратила щонайменше 100 бойових літаків.

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