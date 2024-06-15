ЗСУ наближаються до перелому: артилерійська перевага окупантів тане - WP

Українська армія вдалась до стратегії "згинайся, але не ламайся", щоб виграти час і доставити на фронт більше західної зброї та боєприпасів.

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ЗСУ наближаються до артилерійного паритету з окупантами / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

ЗСУ посилюють вогневу міць після надання військової допомоги від США навесні. Проте цього все ще недостатньо, щоб зупинити наступ російських окупантів на сході України. Про це пише видання The Washington Post.

За даними видання, окупанти продовжують просуватися вздовж лінії фронту і, ймовірно, робитимуть це впродовж літа. Україна обороняється в Донецькій області, що дозволяє окупантам завдавати значних втрат під час ротації українських військ і наблизитися до ключових маршрутів постачання.

Українські захисники застосовують стратегію "згинайся, але не ламайся", щоб виграти час для доставки західної зброї та боєприпасів на фронт. Відступивши на деяких ділянках, ЗСУ змогли зайняти більш захищені позиції. Попри це, Україні знадобляться тижні, якщо не місяці, щоб повністю поповнити свої запаси озброєння.

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"Але ми вже бачимо (результати - Главред). Артилерійська перевага Росії була 7:1 на початку року, але зараз скоротилася до 5:1", - зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Гаврилюк наголосив, що для нейтралізації авіації РФ потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16. Очікується, що вони прибудуть наприкінці цього року і на початку наступного, що дозволить Україні отримати перевагу в повітряному просторі.

"З часом, коли ми все налаштуємо, ми досягнемо переваги в нашому повітряному просторі", - додав він.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися в напрямку Часового Яру (біля Калинівки) та на Покровському напрямку (біля Яснобродівки та на південь від Новопокровського). Водночас ворог відступив у Серебрянському лісництві на Луганщині та в Кліщіївці біля Часового Яру, повідомляє Deep State.

Також армії РФ залишилося сім кілометрів до перерізання основного шляху постачання ЗСУ на Донбасі - траси T0504. Експерт BILD Юліан Рьопке розповів, що російські війська наступають на північний захід від Очеретиного, майже захопивши село Новоолександрівка.

Боєць 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповів, що окупанти заблоковані на Агрегатному заводі у Вовчанську вже 5 днів. Ворог налагодив логістику за допомогою дронів, тому ситуація для нього не критична.

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