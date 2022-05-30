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Детонація тривала не менше години: ЗСУ в 22-й раз підпалили окупантів у Чорнобаївці

30 травня 2022, 09:28

Російські війська за час війни зазнали нищівних втрат у селищі на Херсонщині.

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ЗСУ в 22-й раз підпалили окупантів у Чорнобаївці / скріншот

ЗСУ завдали чергового удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області. Це вже 22-й раз, коли наші захисники знищують живу силу і техніку противника в селищі.

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович повідомив про ураження складу боєприпасів.

"Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері в Чорнобаївці відкрили новий. 22-е або 1 в новому сезоні враження складу б/п. Детонація тривала не менше години. Український сокіл падає на жертву невідворотно", - написав радник глави ОП в Telegram.

Чорнобаївка - чистилище для окупантів

Російські війська багаторазово зазнали нищівних ударів з боку сил оборони України в Чорнобаївці Херсонської області. Окупанти в селищі на аеродромі постійно намагаються спорудити там свій командний пункт і місце для дислокації військових літаків. Однак ЗСУ наносять по них удари.

читайте такожОкупанти Чорнобаївку називають "чистилищем" для військових і кладовищем для техніки - СБУКілька днів тому війська Росії перекинули в район Чорнобаївки Херсонської області близько 130 одиниць військової техніки. Противник зазнає втрат і вирішив провести додаткову комплектацію своїх військових підрозділів.

У Генеральному штабі ЗСУ 16 травня заявили, що українські війська завдали чергового удару по позиціях окупантів РФ у Чорнобаївці. Росіяни зазнали втрат у живій силі та техніці. Військові підрозділи України потрапили у ворожий склад з боєприпасами. Це був 21-й удар по окупантах.

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війна в Україні ЗСУ новини Херсона Чорнобаївка
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