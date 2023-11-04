ЗСУ пішли в наступ на Мелітополь: "перемелюють" окупантів разом з технікою

На Таврійському напрямку за минулу добу українські захисники ліквідували 463 окупанти та знищили 35 одиниць військової техніки ворога.
У свою чергу російські окупанти завдали 22 авіаудари, провели 51 бойове зіткнення, здійснили 988 артобстрілів, йдеться в повідомленні в Facebook Сил оборони Таврійського напрямку.
"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону і завдають окупантам значних втрат", — йдеться в повідомленні.
ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Північне, Первомайське Донецької області.
Ворог також безуспішно вів штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками та захисницями було відбито близько 20 атак ворога.
Росіяни намагалися штурмувати біля населеного пункту Старомайорське Донецької області і відновити втрачене становище недалеко від Роботиного Запорізької області.
"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — зазначають військові.
Тим часом, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1003 вогневих завдань. Втрати ворога склали 463 людини. Четверо терористів вирішили здатися в полон.
Також було знищено 35 одиниць військової техніки терористів, у тому числі:
- 4 танки;
- 9 ББМ;
- 6 артсистем;
- 1 засіб ППО;
- 7 БпЛА;
- 6 автомобілів;
- 2 одиниці спецтехніки;
- 4 склади боєприпасів.
Ситуація на півдні
Раніше повідомлялося, що окупаційні війська агресора Росії готуються перекидати нові резерви на Запорізькій напрямок. Загарбники відсувають свою логістику і склади з боєприпасами ближче до Азовського узбережжя. Окупанти дотримуються логіки, згідно з якою такий маневр має вберегти їхні склади від ударів ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Микола Маломуж заявив про те, що звільнення Токмака і Мелітополя - питання часу. Війська РФ на Мелітопольському напрямку не мають великих можливостей-окопи, бліндажі та протитанкові рови їм не допоможуть, вважає Микола Маломуж.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ просуваються, але є три проблеми. Зокрема, сили оборони України стикаються з мінними полями, а також відчувають дефіцит в боєприпасах і зенітних засобах. Також війська чекає складна зима на полі бою.
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