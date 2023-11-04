ЗСУ пішли в наступ на Мелітополь: "перемелюють" окупантів разом з технікою

Українська армія завдає окупаційним військам втрати в живій силі і техніці, виснажує ворога вздовж всієї лінії фронту.

https://glavred.net/ukraine/vsu-poshli-v-nastuplenie-na-melitopol-peremalyvayut-okkupantov-vmeste-s-tehnikoy-10513987.html Посилання скопійоване

ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Таврійському напрямку за минулу добу українські захисники ліквідували 463 окупанти та знищили 35 одиниць військової техніки ворога.

У свою чергу російські окупанти завдали 22 авіаудари, провели 51 бойове зіткнення, здійснили 988 артобстрілів, йдеться в повідомленні в Facebook Сил оборони Таврійського напрямку.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону і завдають окупантам значних втрат", — йдеться в повідомленні.

відео дня

ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Північне, Первомайське Донецької області.

Ворог також безуспішно вів штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками та захисницями було відбито близько 20 атак ворога.

Росіяни намагалися штурмувати біля населеного пункту Старомайорське Донецької області і відновити втрачене становище недалеко від Роботиного Запорізької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — зазначають військові.

Тим часом, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1003 вогневих завдань. Втрати ворога склали 463 людини. Четверо терористів вирішили здатися в полон.

Також було знищено 35 одиниць військової техніки терористів, у тому числі:

4 танки;

9 ББМ;

6 артсистем;

1 засіб ППО;

7 БпЛА;

6 автомобілів;

2 одиниці спецтехніки;

4 склади боєприпасів.

Ситуація на півдні

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська агресора Росії готуються перекидати нові резерви на Запорізькій напрямок. Загарбники відсувають свою логістику і склади з боєприпасами ближче до Азовського узбережжя. Окупанти дотримуються логіки, згідно з якою такий маневр має вберегти їхні склади від ударів ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Микола Маломуж заявив про те, що звільнення Токмака і Мелітополя - питання часу. Війська РФ на Мелітопольському напрямку не мають великих можливостей-окопи, бліндажі та протитанкові рови їм не допоможуть, вважає Микола Маломуж.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ просуваються, але є три проблеми. Зокрема, сили оборони України стикаються з мінними полями, а також відчувають дефіцит в боєприпасах і зенітних засобах. Також війська чекає складна зима на полі бою.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.