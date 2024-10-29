ЗСУ відкинули штурмовиків РФ і 'перемололи' десятки росіян разом із технікою

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Минулої доби війська країни-агресора РФ чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська Харківської області. Окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 11 КАБів та 28 НАР.
Ворог завдав 65 ударів дронами-камікадзе та здійснив 435 обстрілів позицій захисників України, повідомили в ОТГ "Харків".
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно знищувати живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів", - ідеться в повідомленні.
Втрати ворога за минулу добу становлять 121 особу, з них безповоротні - 47, санітарні - 74.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 4 артилерійські системи;
- 1 бойова броньована машина;
- 19 автомобілів;
- 9 одиниць спецтехніки;
- 34 БпЛА;
- 90 укриттів для особового складу та 2 місця зберігання боєприпасів.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
Ситуація на Харківщині - останні новини за темою
Раніше експерт оцінив, чи доб'ється РФ прориву на Харківщині. Росія заплатила дуже високу ціну в боях за Авдіївку, там загинуло близько 70 тисяч окупантів, розповів Дмитро Жмайло.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдалося провести успішні контратаки на Харківщині. У Вовчанську бої загострилися і ворогові знову вдалося взяти під контроль агрегатний завод.
Як повідомляв Главред, у Харківській області ГУР провело унікальну операцію і зачистило 400 гектарів лісистої місцевості біля Липців. Незважаючи на складний рельєф і укріплені позиції противника, українським захисникам вдалося без втрат забезпечити вхід особового складу 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" для стабілізаційних дій.
Дивіться відео - росіян оточили у Вовчанську:
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