ЗСУ відкинули штурмовиків РФ і 'перемололи' десятки росіян разом із технікою

Сили оборони продовжують ефективно знищувати живу силу РФ на Харківщині.

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ЗСУ на фронті дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОК Захід

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РФ безуспішно атакує на Харківщині

ЗСУ знищують ворога та його техніку

Минулої доби війська країни-агресора РФ чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська Харківської області. Окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 11 КАБів та 28 НАР.

Ворог завдав 65 ударів дронами-камікадзе та здійснив 435 обстрілів позицій захисників України, повідомили в ОТГ "Харків".

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно знищувати живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів", - ідеться в повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу становлять 121 особу, з них безповоротні - 47, санітарні - 74.

/ Инфографика: Главред

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

4 артилерійські системи;

1 бойова броньована машина;

19 автомобілів;

9 одиниць спецтехніки;

34 БпЛА;

90 укриттів для особового складу та 2 місця зберігання боєприпасів.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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Раніше експерт оцінив, чи доб'ється РФ прориву на Харківщині. Росія заплатила дуже високу ціну в боях за Авдіївку, там загинуло близько 70 тисяч окупантів, розповів Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдалося провести успішні контратаки на Харківщині. У Вовчанську бої загострилися і ворогові знову вдалося взяти під контроль агрегатний завод.

Як повідомляв Главред, у Харківській області ГУР провело унікальну операцію і зачистило 400 гектарів лісистої місцевості біля Липців. Незважаючи на складний рельєф і укріплені позиції противника, українським захисникам вдалося без втрат забезпечити вхід особового складу 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" для стабілізаційних дій.

Дивіться відео - росіян оточили у Вовчанську:

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