У разі виявлення на місцевості таких суббоєприпасів, які мають кулясту форму, ні в якому разі не можна їх чіпати - одразу потрібно викликати ДСНС.

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Ракета Х-69 ЗСУ вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною/ колаж: Главред, фото: Telegram-канал "Полковник ГШ", ДСНС України

Українські військові цієї ночі вперше збили крилату ракету країни-агресорки Росії класу "повітря-поверхня" Х-69, яка мала касетну бойову частину.

Про це повідомив військовий експерт та речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зазначив, що використання таких ракет по Україні раніше не було зафіксовано.

"Збита сьогодні вночі крилата ракета Х-69 була з касетною бойовою частиною. Зазначений засіб авіаційного ураження з таким бойовим навантаженням виявлено вперше", - повідомив Братчук.

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Також він закликав українців бути обережними і в разі виявлення на місцевості таких суббоєприпасів, які мають кулясту форму, не чіпати їх, а одразу викликати ДСНС.

Що відомо про ракету Х-69? Х-69 — російська високоточна малопомітна крилата ракета класу "повітря-поверхня". Х-69 є модернізацією ракети Х-59. Призначена для ураження наземних цілей та надводних об'єктів, пише Вікіпедія.

Удар РФ по Україні 19 жовтня – що відомо

У ніч на 19 жовтня РФ вдарила дронами по Києву – уламок залетів в квартиру, поранена жінка. Уламок ворожого дрона потрапив у вікно квартири у столиці, жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. Постраждалій зробили операцію в лікарні.

Після цього з’явилися нові подробиці удару дронів РФ по Києву – є руйнування і багато уламків. З'явилася нова інформація про збитки, завдані Києву внаслідок сьогоднішньої нічної атаки з боку РФ.

Пізніше стало відомо, що РФ атакувала об’єкти енергетики у 2 областях – там вводяться графіки аварійних відключень світла. Частина населених пунктів знеструмлена. На місцях прильотів працюють всі необхідні служби.

У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки і повідомили, що окупанти всю ніч атакували Україну, запустили понад 100 дронів і ракет. Було збито 4 ракети і 42 дрони. Ще 46 ворожих безпілотників локаційно втрачені, інформація щодо їхнього збиття чи падіння ще уточнюється.

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