Бійці ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині і показали, як виглядає село після деокупації

Від загарбників у населеному пункті лишилася лише спалена військова техніка та мертвий окупант.
Українські воїни впевнено просуваються на півдні нашої держави. Вони звільнили ще одне село – Іванівку, яка розташована на півночі Херсонської області.
Про це повідомляється на сторінці у Facebook 60-ї окремої піхотної бригади. У селі окупантів більше немає, лишився лише один 200-й, якого росіяни чомусь не забрали з собою, а покинули просто лежати.
"Військові ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка", – розповіли у бригаді, яка звільняла село.
Українські військові зайняли у селі позицію і залишаються там.
Як розповіли воїни, частина місцевих жителів, котрі раніше не евакуювалися і змушені були тривалий час перебувати в окупації, тепер змогли покинути село. Для декого допомагали виїжджати українські військові.
"Одну жінку вивели. Ми проходили біля будинку, а він повністю зруйнований. Ця жінка прийшла до нас: "Хлопці, вивезіть мене, тому що я вже тут не можу". У цей же день, буквально через годину, хлопці її вивезли", – розповідає український військовослужбовець.
Раніше повідомлялося, що українські військові знищили у Херсоні казарми Росгвардії, вдаривши по них штурмовиками. Також українські літаки знищили ще один командно-спостережний пункт російської артилерії на півдні нашої держави. В окупантів великі втрати.
Нагадаємо, влада України просить евакуюватися громадян країни на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, оскільки ВСУ починають контрнаступ.
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