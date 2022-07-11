Бійці ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині і показали, як виглядає село після деокупації

ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині/ скрін

Українські воїни впевнено просуваються на півдні нашої держави. Вони звільнили ще одне село – Іванівку, яка розташована на півночі Херсонської області.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook 60-ї окремої піхотної бригади. У селі окупантів більше немає, лишився лише один 200-й, якого росіяни чомусь не забрали з собою, а покинули просто лежати.

"Військові ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка", – розповіли у бригаді, яка звільняла село.

Українські військові зайняли у селі позицію і залишаються там.

Як розповіли воїни, частина місцевих жителів, котрі раніше не евакуювалися і змушені були тривалий час перебувати в окупації, тепер змогли покинути село. Для декого допомагали виїжджати українські військові.

"Одну жінку вивели. Ми проходили біля будинку, а він повністю зруйнований. Ця жінка прийшла до нас: "Хлопці, вивезіть мене, тому що я вже тут не можу". У цей же день, буквально через годину, хлопці її вивезли", – розповідає український військовослужбовець.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили у Херсоні казарми Росгвардії, вдаривши по них штурмовиками. Також українські літаки знищили ще один командно-спостережний пункт російської артилерії на півдні нашої держави. В окупантів великі втрати.

Нагадаємо, влада України просить евакуюватися громадян країни на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, оскільки ВСУ починають контрнаступ.

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