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ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Херсонській області

2 жовтня 2022, 14:01

Захисники України просуваються на Херсонському напрямку, деокупуючи захоплені міста.

ВСУ
ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Херсонській області/ скріншот

Контрнаступ в Херсонської області йде повним ходом. Збройні Сили України активно просуваються вперед, звільняючи від російських окупантів нові території.

Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що в результаті успішних дій ЗСУ була звільнена Золота Балка на Херсонщині. Журналіст Андрій Цаплієнко також повідомив, що українські сили увійшли в Шевченківку.

"Повідомляють про прорив на новій ділянці Південного фронту.Золота Балка в Херсонській області, за словами російських пропагандистів, перейшла під контроль ЗСУ. Також повідомляють, що українські сили увійшли в Шевченківку", - написав він у своєму Telegram.

ЗСУ звільнили ще один населений пункт
ЗСУ звільнили ще один населений пункт / соцмережі

Раніше повідомлялося, що українські військові звільнили ще один населений пункт у Донецькій області - село Яцківка. Це село розташоване через річку Оскіл від адмінкордону Харківської та Донецької областей.

28 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Новоселівка у Донецькій області, який розташований за 9 кілометрів від Лиману.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко заявив, що українські військові прорвали оборону окупантів на дорозі Дробишеве-Ставки. За його даними, незабаром угруповання російських військових може опинитися в "котлі".

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Херсона
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