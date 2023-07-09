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Іншої мови не розуміють: у Зеленського розповіли, навіщо Україні касетні боєприпаси

Марія Тупік
9 липня 2023, 14:36 оновлено 9 липня, 18:17
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Подоляк каже, що касетні боєприпаси вкрай важливі для наших воїнів.
Михайло Подоляк,
Михайло Подоляк про касетні боєприпаси Україні / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот

Касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у наших військових. Таку заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, тільки це зрозуміла мова для Росії.

Подоляк каже, що касетні боєприпаси вкрай важливі для наших воїнів, зокрема вони:

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  • компенсують снарядний дефіцит;
  • частково відновлять паритет на полі бою.

"Враховуючи той факт, що Росія вже більше року використовує цей тип боєприпасу в Україні, це, щонайменше, справедливо. А за великим рахунком, з Росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою-пропорційною силою", - пояснив Подоляк в Twitter.

Касетні боєприпаси - що відомо

Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації.

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Передача касетних боєприпасів Україні

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає від США касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу. Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ завдати якомога більше втрат армії агресорів з РФ. За словами Резнікова, касетні снаряди - визвольна зброя, яка допоможе звільняти тимчасово окуповані райони України і врятувати безліч українських солдатів.

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