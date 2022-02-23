ЗСУ несуть втрати на Донбасі: бойовики ведуть обстріл

В результаті обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям.
23 лютого окупаційні війська Росії 59 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один отримав бойову травму.
"Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, з них 54 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться в повідомленні ООС.
Окупанти вели обстріли в районі Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарівки, Станиці Луганська, Гранітного та інших населених пунктів.
У районі Богданівки зафіксовано 14 обстрілів. Тут окупанти застосовували артилерію 122 мм, міномети 82 і 120 мм і БМП-1.
Вогонь вівся біля:
- Маріуполя - 7 обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- Щастя - 3 обстріли з РСЗВ "Град" та мінометів;
- Авдіївка - 4 обстріли з мінометів;
- Мар'їнка - 5 обстрілів з мінометів і гранатометів.
В результаті обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування.
Путін визнав "ЛДНР"
У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.
Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".
Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".
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