УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ несуть втрати на Донбасі: бойовики ведуть обстріл

23 лютого 2022, 20:14

В результаті обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям.

армія РФ, війська РФ
Війська на Донбасі / Reuters

23 лютого окупаційні війська Росії 59 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один отримав бойову травму.

"Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, з них 54 із застосуванням важкого озброєння", - йдеться в повідомленні ООС.

Окупанти вели обстріли в районі Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарівки, Станиці Луганська, Гранітного та інших населених пунктів.

У районі Богданівки зафіксовано 14 обстрілів. Тут окупанти застосовували артилерію 122 мм, міномети 82 і 120 мм і БМП-1.

Вогонь вівся біля:

Реклама
  • Маріуполя - 7 обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • Щастя - 3 обстріли з РСЗВ "Град" та мінометів;
  • Авдіївка - 4 обстріли з мінометів;
  • Мар'їнка - 5 обстрілів з мінометів і гранатометів.

В результаті обстрілів український військовий отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування.

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

Читайте також:

viber
Зараз ви переглядаєте новину «ЗСУ несуть втрати на Донбасі: бойовики ведуть обстріл». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чи буде війна Росії та України в 2022 році: астролог назвала важливу датуЧи буде війна Росії та України в 2022 році: астролог назвала важливу дату Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопомЩасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопом Макрон після розмови з Путіним терміново зателефонував ЗеленськомуМакрон після розмови з Путіним терміново зателефонував Зеленському Тепер офіційно: відомо ім'я представника України на Євробаченні-2022 в ТуриніТепер офіційно: відомо ім'я представника України на Євробаченні-2022 в Турині Україна встояла, агресор статегічно програв головну битвуУкраїна встояла, агресор статегічно програв головну битву

Останні новини

21:49

В Україні запровадили надзвичайний стан

21:44

Під санкції ЄС потраплять російські пропагандисти - FTВідео

21:24

США запровадили санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівників

21:02

У Херсонській області з анексованого Криму чутна артилеріяВідео

20:49

Чому Путін побоюється починати велику війну з УкраїноюПогляд

Реклама
20:47

По всій країні вишикувалися величезні черги з резервістів - ЗСУ

20:38

Надзвичайний стан в Україні: онлайн-трансляція Право на владуВідео

20:37

Китайський гороскоп 2022 на березень: шість знаків в списку везунчиків місяцяВідео

20:36

Маріуполь візьмуть під посилену охорону через загострення на Донбасі

20:14

ЗСУ несуть втрати на Донбасі: бойовики ведуть обстрілВідео

20:02

Нардепи перейшли на режим роботи в умовах НП

19:52

Байден попередив Зеленського, що Росія атакує Україну протягом 48 годин - іноЗМІВідео

19:47

Березень буде аномальним: синоптики назвали дату потеплінняВідео

19:27

Указ про надзвичайний стан можуть змінитиВідео

19:21

Рада виділила з держбюджету майже 23 млрд грн на оборону

19:19

Українці з початку року забирають гроші з банків – НБУ

19:12

"Нам страшно, не хочемо в "ДНР": у Краматорську люди вийшли на патріотичний мітинг

19:07

Гороскоп на завтра, 24 лютого 2022: Козерогам - образи, Ракам - грошіВідео

18:59

Кабмін спростив перетин кордону для українцівВідео

18:56

Свято Теплого Олекси 2022: прикмети, як вийти заміж і залишитися молодоюВідео

Реклама
18:55

Заборона на виїзд військовозобов'язаних і контроль над пресою: яким буде НС в Україні

18:52

Чи скасують планову госпіталізацію під час НП: відповідь МОЗ

18:43

Вихідні у березні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

18:36

Прикмети на 24 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:32

Росіяни масово виходять на пікети проти вторгнення в УкраїнуФотоВідео

18:22

Україна не має наміру знову отримувати ядерну зброю - Кулеба

18:14

Амністія для мобілізованих до "ЛДНР": у Раді заявили про звернення до РНБО

18:07

Удача в грошах, міцне здоров'я і щастя в любові: кому нереально пощастить вже на початку березняВідео

18:02

Смерть Єлизавети II: у Букінгемського палацу є план на випадок кончини монарха

17:59

Україна відключається від енергосистем Росії та БілорусіВідео

17:53

ЄС оголосив санкції проти РФ за визнання "незалежності" "ЛДНР"Відео

17:46

Ні евакуацій лікарень, ні евакуацій шкіл: в СБУ викрили для українців гучні фейки

17:35

Порошенко особисто блокує рішення про підтримку авіаперевезень - Кубраков

17:35

Російські військові біля кордонів України збунтувалися проти війни: їх звільняють

17:29

Україну накрила потужна DDoS-атака, яка вразила сайти Ради, Кабміну та МВС

17:02

Іван Яковина. Путін усвідомив своє безсилля, тому й "шипить" на українцівВідеоблоги

16:54

Зеленський зажадав від Росії гарантії безпеки для УкраїниВідео

16:32

В СБУ закликали українців повідомляти про підозрілих людей або предмети біля стратегічних об'єктів

16:26

Україна мчить до Євросоюзу: Зеленський підписав документ з Польщею та Литвою

16:22

Путін збожеволів на грунті ненависті до України і СШАПогляд

Реклама
16:22

Візовий режим з Росією і відмова від НАТО: Зеленський відповів на ультиматум ПутінаВідео

16:17

В Україні стартує програма державного лізингу на купівлю квартир для правоохоронців

16:13

Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята

16:01

Не дочекаєтеся! Американські ЗМІ "поховали" Єлизавету II

15:59

Кличко розповів, що зміниться в Києві під час надзвичайного стану

15:57

Як за 5 хвилин приготувати легендарні горішки зі згущеним молоком вдома: покроковий рецепт з фотоВідео

15:55

45% росіян підтримують визнання Путіним "ЛДНР" - результати опитування

15:39

Основна мета Путіна – показати слабкість ЄС і НАТО – ДудаВідео

15:19

Смачна запіканка з картоплею і беконом, яка тане в роті: готувати всього 15 хвилин

15:06

"Знадобляться солдатам РФ": в СБУ "підкололи" Росію через закупівлю 45 тисяч пакетів для трупівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти