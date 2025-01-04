Росіяни влучили КАБом в багатоповерхівку: на Сумщині прогриміли вибухи - деталі

Попередньо, троє людей отримали поранення – двоє дітей і один дорослий.

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На Сумщині РФ обстріляла будинок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Сумська обласна військова адміністрація

Сьогодні, 4 січня, агресори з Росії вчинили черговий злочин в Сумській області - скинули керовану авіаційну бомбу на житлову багатоповерхову будівлю.

Як зазначили в Сумській ОВА, під завалами можуть все ще перебувати люди.

Окрім цього, серед поранених є діти.

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"Сьогодні, 4 січня, ворог завдав авіаційного удару, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району", - сказано в повідомленні.

Що відомо про КАБи РФ / Інфографіка: Главред

Як йдеться в повідомленні ОВА, на жаль, були поранені двоє дітей і одна доросла людина.

Також, внаслідок удару було зруйновано один під'їзд багатоквартирного житлового будинку. Триває аварійно-рятувальна операція.

Раніше Генштаб попереджав, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 4 січняРФ запустила по Україні 81 дрон. ППО України успішно збило 34 ворожі дрони, ще 47 були локаційно втрачені й не дісталися цілей.

Ввечері 3 січня під ракетною атакою РФ опинився Чернігів. Як стало відомо, окупанти завдали потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці міста.

На жаль, внаслідок удару РФ по Чернігову загинув педагог. Олексій Гальонка був кандидатом педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

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