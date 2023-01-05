ЗСУ завдали потужного удару по окупантах: знищено дорогущі Су-25 та Мі-8

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника.

ЗСУ вправно "приземлили" дорогущі Су-25 та Мі-8 / УНІАН

Збройні сили України продовжують завдавати втрат путінській армії. Так, у четвер, 5 листопада, українські захисники збили російський літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

"Водночас наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що за даними Вікіпедії, Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки). Приблизна вартість такого літака – 11 млн доларів США.

Водночас, як пише Вікіпедія, Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань. Вартість однієї одиниці такого вертольота складає близько 15 млн доларів США.

Нагадаємо, що під час російського масованого обстрілу українських міст 5 грудня бійці Нацгвардії з неймовірною майстерністю збили крилату ракету Х-101 із великокаліберного кулемета та автоматів.

Також повідомлялося, що українські захисники за кілька годин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25. Окрім того, українські воїни вправно знищили БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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