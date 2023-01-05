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Росіяни за кілька годин профукали $27 млн: ЗСУ "приземлили" штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52

5 січня 2023, 00:30
Українські воїни також вправно знищили БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Росіяни за кілька годин профукали $27 млн: ЗСУ 'приземлили' штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52
ЗСУ вправно "приземлили" штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52 / Фото tr.wikipedia.org

В середу, 4 січня, українські захисники за кілька годин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"З 11.00 по 16.00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сих Збройних сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що українські воїни вправно знищили БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Відзначимо, що за даними Вікіпедії, Ка-52 (також відомий як "Алігатор") – це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула". Вартість однієї одиниці Ка-52 складає 16 млн доларів США.

Водночас, як пише Вікіпедія, Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки). Приблизна вартість такого літака – 11 млн доларів США.

Нагадаємо, що під час російського масованого обстрілу українських міст 5 грудня бійці Нацгвардії з неймовірною майстерністю збили крилату ракету Х-101 із великокаліберного кулемета та автоматів.

Також повідомлялося, що на околицях Бахмута Донецької області українські прикордонники збили російський винищувач Су-34. Вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів.

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