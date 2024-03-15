УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ завдали колосальних втрат під Авдіївкою: РФ уповільнила темп наступу - 3 ОШБр

Руслана Заклінська
15 березня 2024, 17:41оновлено 15 березня, 18:51
Росія намагається створити перевагу у силах та засобах у коефіцієнті 1 до 10, ЗСУ поки не вдалось повністю стабілізувати ситуацію, зазначив командир батальйону.
ЗСУ завдали колосальних втрат під Авдіївкою: РФ уповільнила темп наступу - 3 ОШБр
Росіяни змінюють штурми, щоб прорвати оборону ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські оборонці сповільнили наступ ворога на Авдіївському напрямку. Проте стабілізувати ситуацію поки не вдається. Про це розповів командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБ ЗСУ Дмитро Кухарчук в ефірі "Еспресо".

За його словами, наразі головний напрямок удару противника - Авдіївський. Окупанти поставили собі за мету просування на Авдіївському напрямку ще 5-6 місяців тому і зосередили свої сили на цій ділянці.

"Відбувається те, що на три бригади наступає боєздатна армія ворога, яка складається з декількох дивізій. Противник намагається створити перевагу у силах та засобах у коефіцієнті 1 до 10. Не можу сказати, що повністю ситуація у нас стабілізована, але ми уповільнили темп наступу загарбників, тримаємо рубежі, ворог зазнає тут дуже великих втрат. Проте ситуацію стабільною я ще сьогодні назвати не можу", - зауважив командир батальйону.

відео дня

Кухарчук наголосив, що Росія синхронізує свої дії по всій лінії фронту, а не тільки на Донецькому напрямку.

"Але слід розуміти, що попри кількісну перевагу у противника немає можливості одночасно наступати по всій лінії зіткнення, тому він концентрує більшість зусиль саме на Донецькому напрямку, це стосується безпосередньо Авдіївського та Красногорівського напрямків", - пояснив військовий.

Також командир батальйону розповів, що ворог почав застосовувати тактику вагнерівців, однак на рівні російської армії, м'ясні штурми постійно змінюються штурмами на бронетехніці. Так росіяни намагаються створювати постійний тиск.

"З одного боку противник зазнає колосальних втрат, а з іншого – мають тактичний оперативний успіх. Питання у тому, наскільки їх вистачить і наскільки ми будемо стійкими. Наші бригади на цьому напрямку стійко тримають оборону", - додав Кухарчук.

Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Війна в Україні

Нагадаємо, окупанти щодня атакують позиції українських захисників на Авдіївському напрямку. Вони постійно оновлюють свої резерви та атакують невеликими групами. Мета окупантів - не допустити закріплення ЗСУ на створених позиціях, зазначив офіцер 59-ї ОМПБр Сергій Цехоцький.

Також росіяни продовжують атакувати позиції українських захисників на Запорізькому напрямку. Ворог штурмує укріплення з флангів, але бійцям вдалося відбити один із штурмів.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ російські війська війна Росії та України ситуація в Авдііївці
Реклама

Головне за день

Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США - WP

Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США - WP

19:30 Світ
РФ посилила обстріл Сумщини: експерт сказав прямо, що запланував ворог

РФ посилила обстріл Сумщини: експерт сказав прямо, що запланував ворог

19:01 Україна
"Наша рішучість жорстка": Веймарський трикутник ухвалив важливі рішення щодо України

"Наша рішучість жорстка": Веймарський трикутник ухвалив важливі рішення щодо України

18:45 Світ
Всі головні новини

Популярне

Україну накрила нова магнітна буря: врізав майже 6-бальний шторм 17467

Україну накрила нова магнітна буря: "врізав" майже 6-бальний шторм

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон 15927

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової несподівано заступилася за свекруху 4554

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової несподівано заступилася за свекруху

Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту 4258

Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту

Останні новини

19:41

Угорщина має "окупувати Брюсель": Орбан "вибухнув" скандальними заявами про Захід

19:41

Депутати та Офіс генпрокурора протилежно відрегували на блоквання роботи АЗС "Прайм"

19:35

Місячний календар на 16 березня: чим буде наповнений цей день

19:30

Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США - WP

19:10

У чому сенс безглуздих виборів ПутінаПогляд

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - ЛіпсіцРосія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц
19:01

РФ посилила обстріл Сумщини: експерт сказав прямо, що запланував ворог

18:54

У Німеччині висловилися за замороження війни в Україні: бурхлива реакція уряду

18:45

"Наша рішучість жорстка": Веймарський трикутник ухвалив важливі рішення щодо України

18:25

Ключове правило стилю Вікторії Бекхем: як завжди виглядати шикарноВідео

Реклама
18:20

Бідність триватиме весь рік: що не можна робити 16 березня - прикмети

18:17

Путін відзвітував про бої у двох областях Росії і наскаржився на Україну

17:59

Цинічно звинуватили ЗСУ: росіяни жорстоко обстріляли "виборчу дільницю" в Каховці

17:56

Що означає слово "небесник": Авраменко здивував поясненнямВідео

17:41

ЗСУ завдали колосальних втрат під Авдіївкою: РФ уповільнила темп наступу - 3 ОШБр

17:38

Знову росіянин: у мережі назвали ім'я нового чоловіка Аліни Гросу

17:35

Експерт: Ботоферма Порошенка влаштувала бійцю ЗСУ цькування в соцмережах

17:20

У Путіна вибухнули прогнозом про "участь" Франції у війні РФ проти України

16:55

Макрон тисне на Шольца: вимагає більш рішучої позиції щодо України

16:37

Найважча в світі чорниця потрапила до Книги рекордів Гіннеса: скільки вона важить

16:34

"Абсолютно логічні цілі": експерт назвав "жирні" об'єкти для атак, які скують РФ

Реклама
16:31

Як часто треба міняти термопасту і не допустити поломки комп'ютера - поради

16:28

Церковне свято 16 березня: чому не можна носити старий одяг цього дня

16:24

"Вбивця британців": Ф'юрі крикливо пообіцяв жорстко "знищити" Усика

16:02

Може принести біду: які речі померлих не можна залишати вдомаВідео

15:53

Росіяни вдарили Іскандерами: в Одесі різко збільшилася кількість жертв і пораненихФото

15:46

У Британії обговорюють можливу відставку Сунака: у Bloomberg розкрили деталі

15:40

Знайти лимон за 12 секунд зможуть лише одиниці: надзвичайна загадка для розумників

15:30

У ГУР похитнули "вибори" Путіна: у РФ завалилося онлайн-голосування, деталі

15:19

"Скасували концерти": зрадницю Ані Лорак "кинули" на нову перевірку в РФ

15:18

РФ має бути зруйнована, червоних ліній немає: гучна заява президента Латвії

14:58

Відомий комік розповів, як переможець "Холостячки" Еллерт зумів виїхати до США

14:53

В Україні потепліє до +15 градусів: синоптики назвали регіони, де "вдарить" тепло

14:22

Як зрозуміти, що кішка вагітна: точні ознаки, що варто чекати поповнення

14:06

Не тільки кава: експерти назвали популярний напій, що псує якість сну

14:04

"На курорті": ведучий Орест Дрималовський вирушив на Донеччину

14:01

Росія готується до нової війни: розкрито плани Путіна і терміни

14:01

РФ двічі жорстоко вдарила по Одесі: 14 загиблих, під завалами можуть бути люди

13:51

Сценарій програшу у війні: експерт оцінив ризики припинення допомоги СШАВідео

13:36

Російська співачка оголосила про паузу у творчості через проблеми з алкоголем

13:33

"Дали килимок у бункері": у Мережі рознесли легенду хокею за прогин перед Путіним

Реклама
13:28

"Я приймав присягу": ведучий Решетнік розповів, коли планує піти у ЗСУ

13:23

Рафінована чи нерафінована: дієтолог розповіла, яка олія кориснішаВідео

13:14

Медсестра з хоспісу розповіла, як за кілька миттєвостей до смерті дивиться людина

12:53

Данілов розніс Путіна: Україна битиме на тисячі км, війна прийде в Росію

12:51

Гороскоп на завтра 16 березня 2024: Скорпіонам - великий прибуток, Левам - перспективи

12:47

Окупанти заходять із флангів: на півдні нацгвардійці відбили ворожий штурмВідео

12:45

Вирішив піти: путініст Добронравов зовсім здав після операції

12:36

В Україні придумали нову допомогу для переселенців: яку саме

12:34

У НАТО розкрили великі втрати РФ від початку великої війни

12:09

Творимо виробництво майбутнього: Kernel запустив 3-й сезон Open Agro University новости компании

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти