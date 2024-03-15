ЗСУ завдали колосальних втрат під Авдіївкою: РФ уповільнила темп наступу - 3 ОШБр

Росія намагається створити перевагу у силах та засобах у коефіцієнті 1 до 10, ЗСУ поки не вдалось повністю стабілізувати ситуацію, зазначив командир батальйону.

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Росіяни змінюють штурми, щоб прорвати оборону ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські оборонці сповільнили наступ ворога на Авдіївському напрямку. Проте стабілізувати ситуацію поки не вдається. Про це розповів командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБ ЗСУ Дмитро Кухарчук в ефірі "Еспресо".

За його словами, наразі головний напрямок удару противника - Авдіївський. Окупанти поставили собі за мету просування на Авдіївському напрямку ще 5-6 місяців тому і зосередили свої сили на цій ділянці.

"Відбувається те, що на три бригади наступає боєздатна армія ворога, яка складається з декількох дивізій. Противник намагається створити перевагу у силах та засобах у коефіцієнті 1 до 10. Не можу сказати, що повністю ситуація у нас стабілізована, але ми уповільнили темп наступу загарбників, тримаємо рубежі, ворог зазнає тут дуже великих втрат. Проте ситуацію стабільною я ще сьогодні назвати не можу", - зауважив командир батальйону. відео дня

Кухарчук наголосив, що Росія синхронізує свої дії по всій лінії фронту, а не тільки на Донецькому напрямку.

"Але слід розуміти, що попри кількісну перевагу у противника немає можливості одночасно наступати по всій лінії зіткнення, тому він концентрує більшість зусиль саме на Донецькому напрямку, це стосується безпосередньо Авдіївського та Красногорівського напрямків", - пояснив військовий.

Також командир батальйону розповів, що ворог почав застосовувати тактику вагнерівців, однак на рівні російської армії, м'ясні штурми постійно змінюються штурмами на бронетехніці. Так росіяни намагаються створювати постійний тиск.

"З одного боку противник зазнає колосальних втрат, а з іншого – мають тактичний оперативний успіх. Питання у тому, наскільки їх вистачить і наскільки ми будемо стійкими. Наші бригади на цьому напрямку стійко тримають оборону", - додав Кухарчук.

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Війна в Україні

Нагадаємо, окупанти щодня атакують позиції українських захисників на Авдіївському напрямку. Вони постійно оновлюють свої резерви та атакують невеликими групами. Мета окупантів - не допустити закріплення ЗСУ на створених позиціях, зазначив офіцер 59-ї ОМПБр Сергій Цехоцький.

Також росіяни продовжують атакувати позиції українських захисників на Запорізькому напрямку. Ворог штурмує укріплення з флангів, але бійцям вдалося відбити один із штурмів.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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