ЗСУ на Луганщині можуть вийти на держкордон 1991 року — експерт

Росія не зможе утримати окуповану територію Луганської області, впевнений Віктор Ягун.

ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року, каже Віктор Ягун / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Існує ймовірність часткового виходу підрозділів Збройних сил України на кордони 1991 року на деяких ділянках окупованих територій, заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Особливо це стосується Луганської області. Там це навіть не обговорюється, тому що там є дуже багато моментів, які вказують, що Росія не зможе утримати цю територію", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт упевнений в тому, що в кінці осені можуть бути зрозумілі ймовірні результати завершення війни.

відео дня

"Якщо на той час не буде кардинальних змін, то війна триватиме багато років", — додав Ягун.

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні Сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже сьогодні Україна здатна потрапляти по цих цілях, і Крим все більше нагадує пастку для Збройних сил РФ.

На думку Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

Читайте більше: