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ЗСУ можуть отримати новий роботизований бойовий комплекс: чим він унікальний

Марія Николишин
9 грудня 2024, 23:28
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В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою.
ЗСУ можуть отримати новий роботизований бойовий комплекс: чим він унікальний
Комплекс Droid TW 12.7 / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Міноборони допустило до експлуатації комплекс Droid TW 12.7
  • Він підтвердив свою надійність під час бойових випробувань
  • Це вагомий крок до впровадження інновацій в ЗСУ

Міністерство оборони допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7. Він оснащений кулеметом Browning 12.7. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.

Зазначається, що комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

відео дня

"В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 - це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України", - наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він додав, що в Міноборони кодифікують зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.

"Наша перевага - високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", - запевнив він.

Характеристики Droid TW 12.7:

  • кулемет калібру 12.7 мм;
  • гусенична платформа для найскладніших умов;
  • дистанційне управління через планшет;
  • ⁠працює на цифровому звʼязку.

Роботизований бойовий комплекс Droid TW 12.7 - відео:

ЗСУ можуть отримати новий роботизований бойовий комплекс: чим він унікальний

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 6 грудня Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування.

Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан заявив, що ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії, до "Енгельса", аеродромів стратегічної авіації.

Також відомо, що парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом надати Україні крилаті ракети Tomahawk, дальністю 1000-5500 кілометрів.

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Що таке Міністерство оборони України?

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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