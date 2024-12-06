Чи 'світять' України ракети Tomahawk: експерт Огризко розставив крапки над 'і'

Що сказав Огризко:
- Україна може сама виробляти ракети середнього радіусу дії
- Передача ракет Україні залежить від політичної волі Заходу
Нещодавно парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом надати Україні крилаті ракети Tomahawk, дальністю 1000-5500 кілометрів.
Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів Главреду, яка ймовірність, що Україна отримає згодом подібні далекобійні ракети.
За його словами, в цій ситуації варто зважати на два аспекти.
"По-перше, в України є технології, спеціалісти і навіть база для того, щоб виробляти ракети середнього радіусу дії. Так, ми підписали певні домовленості, але війна з Росією перекреслила все це, і ми, я думаю, маємо бути вільними від будь-яких зобов’язань, які заважають нам відновити свою територіальну цінність і не допустити знищення нашої держави. Так, це складний процес, але він так само не є неймовірним", - каже Огризко.
Окрім цього, дипломат також нагадав, що ракети, які вироблялися тут, в Україні, мали радіус дії 10 тисяч кілометрів.
"Думаю, створити ракети вдвічі меншого радіусу дії самостійно – не велика біда, це можна зробити. Якщо зараз у нас роблять дрони дальністю 1800-1900 кілометрів, мабуть, є в Україні і спеціалісти, які можуть зробити те саме і з ракетою. Звісно, це потребує додаткових зусиль, адже це не ковбаску випускати. Але це знову-таки не з розряду неймовірного", - каже дипломат.
Відповідаючи на запитання, чи можуть нам передати ракети дальністю 1000-5500 км, Огризко заявив, що так, можуть. Однак в цьому ключі треба повернутись до теми про політичну волю: якщо вона з’являється, зникають перепони.
"Наприклад, американці досі не надавали нам ATACMS дальністю 300-500 км – чому? Тому що не було політичної волі, у Штатах боялися власної тіні. Тепер Байден більше не боїться власної тіні, і в нього з’явилася воля для здійснення серйозного кроку. І він цей крок зробив. І що, почалася ядерна війна? Не почалася, і ніколи не почнеться!", - каже колишній міністр закордонних справ України.
Підсумовуючи, Володимир Огризко підкреслив, що тут питання збігу багатьох факторів.
"Але якщо вони справді збігаються, тоді з’являються і політичні рішення. Як з’явилося рішення про надання Україні ракет дальністю 300-500 км, так з’явиться воно і щодо ракет дальністю 1500-2000 км, чому ні", - резюмував Огризко.
Ракети Tomahawk для України - що відомо
Як повідомляв Главред, раніше експерт Олександр Коваленко назвав головну особливість далекобійних ракет. Він пояснив, що для застосування необхідний надводний або підводний носій.
Згодом у Путіна вибухнули істерикою через ракети Tomahawk для України. Кремль побачив у такій ініціативі і в Плані перемоги загалом нібито спробу втягнути західний світ у російсько-українську війну.
Окрім цього, президент Володимир Зеленський також прокоментував передачу ракет Tomahawk для України. За його словами, союзники України показали свою нерішучість.
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Хто такий Володимир Огризко
Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).
У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .
1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.
У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.
18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.
17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.
У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.
З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".
З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
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