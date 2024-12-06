Чи 'світять' України ракети Tomahawk: експерт Огризко розставив крапки над 'і'

Як з’явилося рішення про надання Україні ракет дальністю 300-500 км, так з’явиться воно і щодо ракет дальністю 1500-2000 км.

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Огризко пояснив, чи передадуть для ЗСУ ракети Tomahawk / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що сказав Огризко:

Україна може сама виробляти ракети середнього радіусу дії

Передача ракет Україні залежить від політичної волі Заходу

Нещодавно парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом надати Україні крилаті ракети Tomahawk, дальністю 1000-5500 кілометрів.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів Главреду, яка ймовірність, що Україна отримає згодом подібні далекобійні ракети.

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За його словами, в цій ситуації варто зважати на два аспекти.

"По-перше, в України є технології, спеціалісти і навіть база для того, щоб виробляти ракети середнього радіусу дії. Так, ми підписали певні домовленості, але війна з Росією перекреслила все це, і ми, я думаю, маємо бути вільними від будь-яких зобов’язань, які заважають нам відновити свою територіальну цінність і не допустити знищення нашої держави. Так, це складний процес, але він так само не є неймовірним", - каже Огризко.

Окрім цього, дипломат також нагадав, що ракети, які вироблялися тут, в Україні, мали радіус дії 10 тисяч кілометрів.

"Думаю, створити ракети вдвічі меншого радіусу дії самостійно – не велика біда, це можна зробити. Якщо зараз у нас роблять дрони дальністю 1800-1900 кілометрів, мабуть, є в Україні і спеціалісти, які можуть зробити те саме і з ракетою. Звісно, це потребує додаткових зусиль, адже це не ковбаску випускати. Але це знову-таки не з розряду неймовірного", - каже дипломат.

Tomahawk - що відомо / Инфографика: Главред

Відповідаючи на запитання, чи можуть нам передати ракети дальністю 1000-5500 км, Огризко заявив, що так, можуть. Однак в цьому ключі треба повернутись до теми про політичну волю: якщо вона з’являється, зникають перепони.

"Наприклад, американці досі не надавали нам ATACMS дальністю 300-500 км – чому? Тому що не було політичної волі, у Штатах боялися власної тіні. Тепер Байден більше не боїться власної тіні, і в нього з’явилася воля для здійснення серйозного кроку. І він цей крок зробив. І що, почалася ядерна війна? Не почалася, і ніколи не почнеться!", - каже колишній міністр закордонних справ України.

Підсумовуючи, Володимир Огризко підкреслив, що тут питання збігу багатьох факторів.

"Але якщо вони справді збігаються, тоді з’являються і політичні рішення. Як з’явилося рішення про надання Україні ракет дальністю 300-500 км, так з’явиться воно і щодо ракет дальністю 1500-2000 км, чому ні", - резюмував Огризко.

Ракети Tomahawk для України - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше експерт Олександр Коваленко назвав головну особливість далекобійних ракет. Він пояснив, що для застосування необхідний надводний або підводний носій.

Згодом у Путіна вибухнули істерикою через ракети Tomahawk для України. Кремль побачив у такій ініціативі і в Плані перемоги загалом нібито спробу втягнути західний світ у російсько-українську війну.

Окрім цього, президент Володимир Зеленський також прокоментував передачу ракет Tomahawk для України. За його словами, союзники України показали свою нерішучість.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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