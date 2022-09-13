"Поклонявся" комуністичним вождям і СРСР: ЗСУ ліквідували члена молодіжного "парламенту" Севастополя

Ліквідований окупант Олександр Череменов/ Facebook Irakli Komaxidze

Українські воїни ліквідували члена так званого "молодіжного парламенту" окупованого Севастополя Олександра Череменова.

Ліквідований окупант також очолював "міськком комсомолу" в анексованому Севастополі і був активним учасником мітингів на честь комуністичних вождів та СРСР. Про його ліквідацію повідомив блогер-розслідувач і волонтер InformNapalm Іраклі Комахідзе у Facebook.

Загибель окупанта підтвердили також російські пропагандистські ЗМІ. Зокрема, російське інформаційне агентство Regnum із посиланням на Telegram-канал так званого "молодіжного парламенту" повідомило, що Череменов загинув під час так званої "спеціальної військової операції" (а по факту – війни) в Україні.

При цьому в пропагандистському ЗМІ Череменова розхвалюють, як "активного діяча", який постійно брав участь у різних заходах.

При цьому не називається місце та обставини загибелі окупанта.

Ховати його будуть 14 вересня о 15:00 на алеї міського цвинтаря "Кальфа".

Відомо, що Череменов ще у 2019 році обурювався через декомунізацію в Україні і називав Леніна "символом боротьби проти українського націоналізму".

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували російського офіцера Павла Маташука, який разом з іншими окупантами намагався перебратись через Дніпро у районі Антонівського мосту. Смерть окупанта підтвердили навіть в РФ. Його ліквідували 1 вересня.

Також повідомлялося, що на війні в Україні ліквідовано майора армії РФ Чермена Багаєва. Він приїхав вбивати українців з Північної Осетії. На батьківщині загарбника кажуть, що він став 107-м "двохсотим" з Північної Осетії, який воював проти України.

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