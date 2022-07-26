Називав Україну "окраїною" Росії: ЗСУ відправили нахабного окупанта додому в мішку

ЗСУ відправили нахабного окупанта додому в мішку/ скріншот

ЗСУ вдалося ліквідувати російського окупанта, який ображав Україну в мережі.

Загарбник Олександр Кашин до початку війни стверджував, що Україна нібито "околиця Росії", але наші захисники змогли його "переконати", повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

"Черговий зламався", - прокоментував ганебну кончину російського солдата блогер.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol.

У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Також повідомлялося, що Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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