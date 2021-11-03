Соціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусу

Антивакцинатори не вважають коронавірус серйозним захворюванням / Getty

Причину небажання деяких українців вакцинуватися від коронавірусу дізнався Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ), який провів національне репрезентативне опитування.

Як повідомляє РБК-Україна, з посиланням на брифінг МОЗ, головними чинниками в цьому є недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення і небажання повторно вакцинуватися.

При цьому, серед затятих противників вакцинації, більшість не довіряють вакцинам і вважають, що вакцинація більш небезпечна, ніж сам COVID-19.

Також люди просто не хочуть переживати реакцію на вакцини.

Близько чверті українців вважають, що у них є медичні протипокази до вакцинації від COVID-19. Хоча в МОЗ зазначають, що абсолютні протипоказання може мати не більше 1% людей.

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Крім того, антивакцинатори не вважають пандемію серйозною загрозою, а COVID-19 хворобою, від якої потрібно щепитися.

читайте такожВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихідДослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю у вересні-жовтні 2021 року дослідницьким агентством Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Світового банку.

Було опитано 2 006 осіб старше 18 років, у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, кандидат медичних наук і відомий український лікар Євген Комаровський розповів про те, як нинішні вакцини протистоять Дельта-штаму.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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