Одна партія заблокувала законопроект про медичний канабіс: на розгляд підуть місяці

"Батьківщина" робить усе, щоби не дати законопроекту пройти парламентську залу, вважає депутка від "Голосу".

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Легалайзу медканабісу поки не буде / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, ua.depositphoto.com

Депутати Верховної Ради фактично заблокували подальший рух багатостраждального законопроекту про легалізацію медичного канабісу сотнями "порожніх" поправок, на розгляд яких підуть місяці.

Як розповіла у Facebook депутатка від Голосу Ольга Стефанишина, в цілому нардепи подали до документу 882 поправки. При цьому найбільш притомні поправки, зазначила Стефанишина, були враховані.

Для цього автори законопроекту консультувалися з поліцією, аграріями, громадськістю й парламентарями.

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Однак майже третина правок - 226 - є порожніми. Їх, зауважила Стефанишина, внесла партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

На думку депутатки, таким чином Тимошенко і її колеги хочуть "виснажити залу і позбавити закон голосів".

"Це понад 400 хвилин часу роботи Ради, а по факту 2 дні абсолютно безглуздого спектаклю: коли правки ставлять на голосування, просто щоби тягнути час і не дати закону пройти залу", - написала Стефанишина.

Законопроект про медичний канабіс

Верховна Рада України 13 липня прийняла в першому читанні законопроєкт № 7457 Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних, наукових та промислових цілей. Його прийняття за основу підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні.

Законопроект, зокрема, пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу в визначених законом цілях, зокрема, для їх використання в медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності, а також його сортів в певних сферах діяльності.

За легалізацію медичного канабісу виступав в тому числі й президент України Володимир Зеленський. У своєму зверненні до Ради глава держави підкреслив, що це необхідно для пацієнтів.

"Ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження і контрольоване українське виробництво", - відповів Зеленський.

Варто зауважити, що українське суспільство досі не має консенсусу щодо легалізації медичного канабісу. Противники переймаються, що закон начебто призведе до зростання наркоманії. Водночас лобісти ініціативи називають це нагальним питанням для громадян з ПТСР, кількість яких з початку повномасштабного вторгнення різко зросла.

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