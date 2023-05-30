"Всі наші рідні тепер на небі": з Бахмутського району врятували трьох осиротілих діток

Діти жили впритул до лінії фронту. Під час ворожих обстрілів вони лягали на ліжко та накривалися ковдрами – ось і весь захист.

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З Бахмутського району врятували трьох осиротілих діток / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

З фронтового селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області поліціянти евакуювали трьох дітей-сиріт. Дітлахи залишились без батьків у зоні бойових дій. Днями померла мати від раптової хвороби, а батько – кілька років тому.

Як розповіли у Нацполіції, з-під вогню вивезли 11-річну Яну, 9-річного Дениса і 7-річну Аню. Діти жили впритул до лінії фронту. Під час ворожих обстрілів вони лягали на ліжко та накривалися ковдрами – ось і весь захист. Малята дивом залишились живими, адже їхню оселю пошкодив російський снаряд.

"Ракета летіла та влучила прямо в клуб. У нас зруйнували стелю, і ще вікна розбили та дірку в фундаменті зробили. А на городі ось така яма. У підвал ми не лізли, бо могло просто засипати", - розповів 9-річний Денис.

Окрім масованих російських атак, дітям довелось пережити втрату найрідніших людей.

"Мама, тато, бабуся, дідусь – всі наші рідні тепер на небі", - розповіла 7-річна Аня.

У Нацполіції розповіли, що евакуацію дітей довго планували і проводили дуже швидко, оскільки під час минулої рятувальної операції у цьому районі правоохоронці потрапили під обстріл.

Наразі дітлахи у безпеці. Їх евакуювали у Київську область до родичів.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна може завершити війну з країною-агресоркою Росією в поточному році, однак для цього українській армії необхідна достатня кількість зброї. За його словами, найбільше українській армії зараз не вистачає артилерії, снарядів, ракет великої дальності та винищувачів.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що армія України вже почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі.

Дивіться гарячі кадри запеклих боїв під Бахмутом:

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