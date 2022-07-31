Кинуть сили на Бахмут і навколо Донецька: в ISW розкрили подальші плани армії РФ

Окупанти кинуть сили на Бахмут і навколо Донецька/ Reuters

Російські окупанти найближчим часом зосередяться на тому, щоб проводити наступ на Бахмут і навколо Донецька.

Російське командування, очевидно, хоче спробувати натиснути на Бахмут зі сходу, опираючись на нещодавні досягнення в районі Новолуганського. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що загарбники також спрямують свої зусилля на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії окупованого Донецька.

Армія країни-агресорки РФ може мати на меті захопити якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих так званих "референдумів", які окупанти хочуть провести у вересні цього року.

Проте в Інституті вивчення війни припускають, що наступ росіян навряд чи закінчиться захопленням Бахмута і швидше за все не матиме успіху на захід від Донецька, навіть якщо російським загарбникам вдасться захопити Авдіївку та Піски.

Нагадаємо, окупанти у ніч на неділю, 31 липня, масовано обстріляли Миколаїв. Обстріл відбувався, зокрема, і з застосуванням касетних снарядів. Мер міста зазначає, що ця атака була найсильнішою за весь час. Внаслідок неї була зруйнована низка об’єктів і пошкоджені житлові будинки.

Раніше повідомлялося, що біля Сватового в Луганській області українські партизани знищили розподільну коробку управління залізницею. Таким чином підвезення залізницею боєприпасів для окупантів на фронт тепер ускладнене.

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