'Є суттєві просування ворога': Жданов розповів, чи зможе РФ продовжити наступ після боїв за Бахмут

За весь час штурму Бахмута загарбники втратили там близько 50 тисяч одиниць особового складу.

Жданов розповів, чи зможе РФ продовжити наступ після боїв за Бахмут / Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Українські захисники продовжують тримати оборону під Бахмутом, знищуючи багато ворожої техніки та особового складу. Втім, ситуація в місті наразі дуже складна. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Упродовж останнього тижня є суттєві просування ворога з півночі міста, а на півдні на трасі Т0504 йдуть важкі бої. Загалом ситуація в районі Бахмута є дуже складною. Росіяни не можуть "замкнути" місто, тому пішли на розширення вузького коридору, який поєднує місто з підконтрольними Україні територіями. Ризик ще полягає у тому, що вони можуть прорвати нашу оборону у будь-якому місці на півночі або на півдні. Це може статися не одразу за Бахмутом, а ближче до Іванівського", - пояснив Жданов в ефірі 24 каналу.

За його словами, подовження цього коридору ускладнює логістику для українських захисників, оскільки прострілюється артилерією ворога. Відтак, забезпечувати Сили оборони України в самому Бахмуті стає дедалі важче.

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Військовий експерт зауважив, що російські загарбники не можуть перейти річку Бахмутку – вона стала лінією фронту. Окупанти намагаються обійти її з півночі та півдня, але така природна перепона є дуже вигідною для оборони ЗСУ.

Він також розповів, що російські окупаційні війська зазнають шалених втрат під Бахмутом Донецької області. За весь час штурму міста загарбники втратили там близько 50 тисяч одиниць особового складу.

"По-перше, втрати росіян шалені. По-друге, за Бахмутом в районі Часового Яру на панівних висотах вже готовий рубіж оборони. Якщо буде прийняте рішення про відхід з Бахмута, то ми "сідаємо" на наступний рубіж оборони й росіяни повинні будуть почати все спочатку", - повідомив військовий експерт.

Як зазначив Жданов, війська окупантів мають недостатньо сил для того, щоб атакувати нову лінію оборони. Країна-агресорка Росія вже зосередила в Україні практично всі свої можливості – регулярних частин окупаційного війська не залишилося. За його словами, сьогодні навіть російські десантники доукомплектовуються на місці особовим складом, що був мобілізований восени та взимку.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські окупаційні війська продовжують безупинно штурмувати Бахмут Донецької області. Загарбники мають частковий успіх, а тому керівництво Збройних сил України може ухвалити рішення про виведення українських бійців з міста.

"Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута", - розповів він.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наразі у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої з російськими загарбниками. Проте Збройні сили України мужньо тримають оборону і поки що не збираються полишати місто-фортецю.

"Поки що ні. Там тривають бої, є проблеми... Там сьогодні був командувач Сирський і відповідно оцінена оперативна обстановка. Так, є проблеми – підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває. Відповідно оперативна обстановка така сама, як була вчора, позавчора тощо. Йдуть інтенсивні вуличні бої", - зазначив Подоляк.

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