"Тримаємо оборону": полковник пояснив, чому Україні так важливо не віддавати Бахмут

Полковник підкреслив, що невдовзі РФ доведеться визнати поразку, тому що її війська не змогли взяти ні "Київ за три дні", ні інші українські області.

Полковник пояснив, чому Україні так важливо не віддавати Бахмут / 10 ОГШБр Едельвейс, УНІАН

Українські захисники продовжують тримати оборону під Бахмутом, знищуючи багато ворожої техніки та особового складу. Це місто-фортеця має важливе значення як для російських загарбників, так і для України. Саме тому ЗСУ так просто не відступлять з цього міста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який воює зараз під Бахмутом.

"Для нас Бахмут важливий тим, що це місце, де ми знищуємо багато сил ворога і його техніки. Причому ми перебуваємо на добре підготовлених позиціях, натомість у росіян там позиції не підготовлені, через що вони й втрачають так стрімко особовий склад", - розповів Ільницький.

Також він прокоментував, чому загарбники так вчепилися в це місто і, незважаючи на шалені втрати, продовждують штурмувати Бахмут.

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"Чим Бахмут важливий для росіян? Як ми пам’ятаємо, росіяни мають на меті вийти на адміністративні кордони і захопити повністю Донецьку та Луганську області, а Бахмут – це одне з міст Донецької області. Не маючи ніяких перемог, російське військове керівництво зробило ставку саме на це місто, оскільки визнати свою поразку йому дуже не хочеться", - пояснив полковник.

Втім, за його словами, рано чи пізно Росії доведеться визнати поразку, тому що російські війська не змогли взяти ні "Київ за три дні", ні інші українські області. До того ж, як підкреслив Ільницький, ЗСУ проводять контрнаступальні дії.

"Поки ми тут, під Бахмутом, тримаємо оборону, десь готується сила, яка буде проводити наступальні дії та звільняти українські території", - підкреслив він.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські окупаційні війська продовжують безупинно штурмувати Бахмут Донецької області. Загарбники мають частковий успіх, а тому керівництво Збройних сил України може ухвалити рішення про виведення українських бійців з міста.

"Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута", - розповів він.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наразі у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої з російськими загарбниками. Проте Збройні сили України мужньо тримають оборону і поки що не збираються полишати місто-фортецю.

"Поки що ні. Там тривають бої, є проблеми... Там сьогодні був командувач Сирський і відповідно оцінена оперативна обстановка. Так, є проблеми – підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває. Відповідно оперативна обстановка така сама, як була вчора, позавчора тощо. Йдуть інтенсивні вуличні бої", - зазначив Подоляк.

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