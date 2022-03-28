Російські загарбники покинули Славутич – мер/ Голова Київської ОВА Олександр Павлюк

Окупанти у неділю, 27 березня, залишили Славутич. Зараз у місті їх немає.

Про це повідомив мер міста Юрій Фомічев у відеозверненні. Він зазначив, що загарбники перевірили місто, після чого виїхали за його межі.

"Вони (окупанти – ред.) виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити, і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми", – зазначив Фомічев.

Також він наголосив, що місто ніякої співпраці з окупантами не веде. За його словами, такі фейки зараз поширює російська пропаганда.

Він наголосив, що місту не потрібна гуманітарна допомога від окупантів. За словами мера, Славутичу допомагають гуманітарною допомогою дуже багато міст України, тому зараз у місті всього вистачає.

"Славутич в Україні, Славутич під українським прапором, Славутич живе по українських законах і ніяк інакше", – наголосив мер.

Нагадаємо, російські окупанти вторглися у місто-супутник ЧАЕС Славутич в суботу, 26 березня. Після цього містяни вийшли на акції протесту проти окупації. Вороги почали закидати людей світлошумовими гранатами, відкривали по натовпу вогонь.

Після цього повідомлялося, що Славутич був окупований російськими збройними формуваннями.

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