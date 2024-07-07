Ворог використовує козирну карту: Братчук розповів, що відбувається на фронті

По всій лінії фронту ситуація досить складна, подекуди ЗСУ все ще не вдалося її стабілізувати, бо ворог використовує "козир у рукаві".

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Завдяки застосуванню авіації ворог добивається успіхів на фронті / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВСУ

Інтенсивні атаки ворога ЗСУ станом на зараз фіксують на п'яти напрямках фронту. Там в армії країни-агресора Росії є певні тактичні успіхи. Це зумовлено активним використанням РФ авіаційної підтримки, розповів в етері FREEДОМ речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, штурмові дії ворога фіксують буквально по всьому фронту, найінтенсивніші бої відбуваються на Лиманському, Сіверському, Курахівському, Торецькому та Бахмутському напрямках. Росіяни таким чином реалізовують одне із завдань - розтягнути сили ЗСУ на всьому фронті, щоб українські резерви та ударні угруповання не могли застосовувати для майбутніх атакувальних дій.

Через такі дії окупантів, Україна зараз проводить оборонну стратегічну операцію і намагається максимально стабілізувати фронт, виснажувати ресурси противника, який зараз кидає у бої, фактично, все, що має.

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"Хоча тактично певні успіхи у противника, на жаль, є. І це зумовлено тим, що він використовує найбільш козирну і, мабуть, єдину карту — авіаційну підтримку. Це використання авіаційних бомб, які несуть величезні руйнування. Артилерійські системи у ворога теж є. Він використовує максимально свої резерви, запаси боєприпасів для того, щоб продовжувати тактику випаленої землі. Нічого не змінюється. Це єдине, що в росіян сьогодні, напевно, виходить на полі бою — знищення українських населених пунктів. І тільки тоді можливе їхнє незначне тактичне просування вперед", — сказав Братчук.

В той же час ЗСУ не припиняють вести контрбатарейну боротьбу на всіх ділянках фронту. Таким чином вони знищують по декілька десятків артилерійських систем щодоби і це в майбутньому позначиться на результатах на полі бою.

Братчук також звернув увагу на те, що на півночі - у Сумській та Чернігівській областях, поблизу кордону з країною-агресором, дещо спала інтенсивність розвідки окупантів з повітря. Водночас не спостерігається і формування ударних груп противника, які б могли перейти у наступ в найближчий час.

Щодо ситуації на Харківщині речник Української добровольчої армії сказав наступне: на півночі українські контратаки призводять до відсування росіян на деяких ділянках та повернення опорних пунктів під контроль ЗСУ. Російським військам там доводиться максимально застосовувати авіаційне озброєння, щоб уникнути втечі своїх же підрозділів з Харківської області.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Ситуація на фронті - що відомо

Напередодні аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційні російські війська просунулися поблизу Торецька - у Північному та в Нью-Йорку в Донецькій області. Окрім того, загарбники мають просування на північ від Парасковіївки під Донецьком.

Раніше повідомляли, що росіяни штурмують позиції українських військових у Донецькій області. Унаслідок постійних атак виникає загроза захоплення траси Покровськ - Костянтинівка.

Нагадаємо, на Харківщині ситуація переходить на бік ЗСУ. Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях у регіоні і можуть розвинути це в тактичний успіх.

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