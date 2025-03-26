"Це нонсенс": Єрмак назвав головну перешкоду на шляху припинення вогню

Американці зрозуміли, що Україна налаштована дуже серйозно, каже Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак оцінив перспективи припинення вогню / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

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Відносини Києва і Вашингтона повернулися в нормальне русло

Росіяни не прийняли беззастережного припинення вогню, каже Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що відносини Києва і Вашингтона після скандалу в Білому домі "повернулися в нормальне русло".

Переговори в Саудівській Аравії показали американським представникам, що Київ готовий працювати з президентом США Дональдом Трампом у його прагненні покласти край трирічній війні між Росією та Україною, підкреслив він в інтерв'ю Reuters.

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"Я думаю, що ми відмінно спілкуємося з американцями. Я думаю, що ми знову на вірному шляху", - зазначив представник ОП.

Він каже, що під час переговорів у Саудівській Аравії американці зрозуміли, що Україна налаштована дуже серйозно. При цьому він вважає, що вимога країни-агресора РФ про ослаблення санкцій заради перемир'я в Чорному морі свідчить про підхід Кремля до мирних переговорів загалом.

"Це показує, що вони (росіяни, - ред.) не прийняли беззастережне припинення вогню, що є нонсенсом. Наша логіка полягає в тому, що ми повинні вступати без будь-яких умов. Найкращим способом повірити у протилежне було б суворе дотримання Росією домовленостей, досягнутих у Саудівській Аравії, - щонайменше, первинних домовленостей про безумовне припинення вогню", - додав Єрмак.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі море між українськими та російськими військами.

Нагадаємо, раніше Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню". Військове відомство РФ поширює неправдиві і безпідставні звинувачення, підкреслили в Генштабі.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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