"Можливі масовані удари": у ЗСУ заявили про підготовку до ракетних атак РФ на Великдень

Генерал-лейтенант зазначив, що українські повітряні сили посилено готуються до можливих ракетних атак ворога на Великдень.

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Сергій Наєв / t.me/KOS_ZSU/1269

Війська Росії можуть завдати масований ракетний удар як на Великдень, так і в будь-який інший день.

Як заявив командувач Об'єднаними Силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, захисники українського неба прекрасно це усвідомлюють, тому посилено готуються до відбиття атак.

За його словами, відпрацьовується маневреність системи ППО та її висування на напрямки, де виникатиме загроза удару. Він зазначив, що українські повітряні сили посилено готуються до можливих ракетних атак ворога на Великдень.

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"Ракетні обстріли можуть бути в будь-який день. Ми повинні усвідомлювати, що до цього необхідно готуватися. У нас готується система протиповітряної оборони, ми вживаємо заходів щодо її маневру і висунення на ті чи інші напрямки під загальним керівництвом Повітряних сил і командування протиповітряної оборони мойого угруповання. Відповідно, що ми можемо прогнозувати? Ворог не відмовився від своїх підступних задумів, але головне – ми готові до нівелювання його дій і зменшення його влучень. Будемо робити все, щоб він не завадив нам відсвяткувати Великодні свята", – заявив Наєв.

Командувач ОС ЗСУ також зазначив, що зараз в української системи протиповітряної оборони дуже високий клас готовності. Саме тому відсоток повітряних цілей, які вдається знищувати українським силам ППО, значно перевищує фіксовані в інших конфліктах показники раніше.

Ракетна атака РФ

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що найближчим часом країна-агресор Росія може здійснити чергову масовану ракетну атаку по території України. Військовий експерт підкреслив, що в Чорному морі знаходяться носії ракет "Калібр", а тому це ознака того, що варто очікувати ракетних ударів.

Як зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, російські окупанти можуть змінити тактику і почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не змогли занурити Україну в суцільну темряву.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Зараз в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Крім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти по повітрю.

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