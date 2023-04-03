Жданов попередив про високу імовірність підготовки масованої ракетної атаки з боку РФ

Військовий експерт підкреслив, що в Чорному морі перебувають носії ракет "Калібр", а тому це ознака того, що варто очікувати на ракетні удари.

Жданов попередив про загрозу ракетної атаки / Колаж фото Главред, Міноборони РФ

Найближчим часом країна-агресорка Росія може здійснити чергову масовану ракетну атаку по території України, оскільки загарбники вивели у Чорне море ракетоносії із "Калібрами". Таку думку висловивт військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

"Імовірність ракетних ударів висока. Ми знаємо, що в Чорному морі перебувають носії ракет "Калібр", а тому це ознака того, що варто очікувати на ракетні удари", - зазначив Жданов.

За словами військового експерта, наразі невідомо, в якому стані перебуває російська стратегічна авіація, зокрема, що відбувається на аеродромах, де вона базується.

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"Але, ймовірно, Росія могла виготовити кілька ракет та намагатиметься щось організувати. Або ж вони готуватимуть їх до нашого контрнаступу", - сказав він.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не змогли занурити Україну у суцільну темряву.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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