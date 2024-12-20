Можлива ще одна спроба штурму Херсона: відомо, що задумали росіяни

За словами експерта, логістика є ключовим фактором, який впливає на стійкість оборони.

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Спроба штурму Херсона росіянами / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головне із заяви експерта:

Окупанти довго готували операцію з форсування Дніпра

Вони накопичили там до 2000 штурмовиків та 300 швидкісних човнів

Росіяни можуть спробувати провести ще одну операцію

Армія країни-агресора Росії тривалий час готувала операцію з форсування Дніпра та атаки на Херсон. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Radio NV".

За його словами, ворог накопичив там до 2000 штурмовиків та близько 300 швидкісних човнів для того, щоб спробувати провести форсування Дніпра.

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"Ширина Дніпра в цій частині складає 1000 метрів. Навіть якщо ворожим силам і вдасться висадитися, виникає питання – яким чином вони будуть його забезпечувати. Адже логістика є ключовим фактором, який впливає на стійкість оборони", – наголосив він.

Експерт також припустив, що росіяни можуть спробувати провести ще одну операцію з форсування Дніпра. Втім, на його думку, навряд ця операція закінчиться успіхом.

"Вони намагалися скористатися будовою зруйнованого Антонівського мосту, аби під його прикриттям сформувати невеликий плацдарм вже на правому березі. Зараз інженерні підрозділи армії РФ пускають дими вздовж течії Дніпра. Щоб під її прикриттям спробувати ще провести такого рівня та масштабу атак. Але українські дрони дають абсолютно чітку картину. Динаміка на цьому напрямку з'явилася. Інтенсивність, я думаю, буде й далі відбуватися", – підкреслив Селезньов.

Ситуація на Херсонському напрямку - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, очільник ОВА Олександр Прокудін у п’ятницю, 20 грудня, повідомив, що російські диверсійно-ворожі групи (ДРГ) здійснили спробу просунутися у напрямку Херсона. Українські військові одразу виявили і знищили російських окупантів.

В Forbes повідомляли, що російська окупаційна армія активізувала наступ на Херсонському напрямку. Зокрема, 61-ша окрема бригада морської піхоти РФ штурмує острови Козацький і Круглик у гирлі Дніпра. Контроль над ними дасть ворогові доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні.

Крім того, після успішного звільнення правобережної частини Херсонської області, загроза нового наступу окупантів на Херсон залишається актуальною. Російські війська можуть вдатися до спроб відновлення контролю над втраченими територіями, що підсилює напругу в регіоні та вимагає підвищеної готовності від Сил оборони України.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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