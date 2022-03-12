Війська агресорів розосередилися під Києвом - британська розвідка / Reuters

Співробітники зовнішньої розвідки Великобританії повідомляють, що на північний захід від Києва тривають жорстокі бої з угрупованням російських агресорів, основні сили яких зараз розташовані приблизно в 25 кілометрах від центру міста. Така інформація опублікована на офіційній Twitter-сторінці Міністерства оборони Британії.

Крім того, зазначається, що частини великої російської колони на північ від Києва розосередилися. Як вважають британські аналітики, такий стан речей може свідчити про те, що росіяни намагаються оточити місто або зменшити вразливість своїх військ до українських контратак.

Також повідомляється, що Росія у війні проти України цілеспрямовано використовує для обстрілів і ударів некеровані ракети для збільшення числа жертв серед мирного населення.

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Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відомості про ватажків кадирівських бандформувань на території України.

"Розуміючи неминучість покарання за військові злочини, які були скоєні на території України, все більше представників силових структур Росії намагається вийти на зв'язок з військовою розвідкою України, пропонуючи в якості "вхідного квитка" різну інформацію", - йдеться в повідомленні ГУР.