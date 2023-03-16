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Немає раціональних підстав того, що війна закінчиться у 2023 році - В'ятрович

16 березня 2023, 13:44
Володимир В'ятрович вважає, що краще розраховувати на те, що ця війна може бути тривалою.
ВСУ, В'ятрович
В'ятрович не вірить, що війна закінчиться у 2023 році / УНІАН, 93-тя ОМБр

Імовірність того, що війна закінчиться в цьому році невелика. Вона може затягнутися на останніх років, як це було на Донбасі, вважає історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Під час чату на Главреді він зазначив, що краще розраховувати на те, що ця війна може бути тривалою, а, отже, розраховувати на це свої внутрішні ресурси, а не сподіватися, що війна ось-ось закінчиться.

"Я б хотів бути оптимістом і сказати, що війна, напевно, у 2023 році закінчиться, але раціональних підстав немає. Не бачу підстав говорити, що вже в 2023 році ресурси Російської Федерації вичерпаються, або раптом Україна отримає якийсь такий колосальний ресурс від Заходу, який стане підставою для перелому в цій війні", - зазначив В'ятрович.

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Хто такий Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович - історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був головою Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", екс-директор архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Також він підкреслив, що дуже часто спрацьовують ірраціональні фактори, і якась гучна поразка РФ може запустити несподівані незворотні процеси.

"Так, наприклад, 20 лютого 2014 року ми ще навіть уявити собі не могли, що раптом Янукович втече з Києва. Такі абсолютно несподівані речі бувають в історії, їх неможливо передбачити. Але той, хто розраховує тільки на них, навряд чи виграє. Тому ж, хто розраховує, що треба концентровано і раціонально використовувати свої ресурси тривалий час, бог може подарувати можливість набагато швидшої перемоги", - підсумував нардеп.

Ситуація на фронті

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цього року сезон у Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що до України потрібно ставитися не тільки з повагою, а й з великим страхом.

Також Подоляк заявив, що цього року мають відбутися ключові події у війні, однак важливо зберегти несподіванку для противника. Тому зараз потрібно обмежити обговорення майбутніх контрнаступів Збройних сил України, щоб мінімізувати можливі ризики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них. Політик заявив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "кращій ситуації для проведення цих переговорів".

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир В'ятрович
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