Визволено Чугуїв: оперативна інформація від Генштабу

Горить техніка РФ

У Генштабі ВСУ надали повну оперативну інформацію за 6 березня. Відзначається, що противник продовжує наступальну операцію проти України і зосереджує основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми і Миколаїв.

РФ намагається вийти на адміністративні кордони в Луганській і Донецькій областях і створити сухопутний коридор з СОТ АР Крим у напрямку Маріуполь – Новоазовськ.

Також у Генштабі стверджують, що угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва.

У Поліському напрямку ворог намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитися до Києва.

У Сіверському напрямку окупант намагається забезпечити тактичну перевагу для виходу в східні околиці столиці.

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У Таврійському - російсько-окупаційні війська силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку міста Запоріжжя.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному і північному напрямках. У ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв у Харківській області.

читайте такожНа Миколаєві окупанти поранили і пограбували журналіста зі ШвейцаріїНагадаємо, глава Миколаївської Військової адміністрації Віталій Кім показав купи військової техніки російських загарбників, яку у них відібрали українські захисники.

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