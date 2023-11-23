УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна продовжиться і в 2024 році, але запам'ятається дечим: Коваленко дав великий прогноз

Яна Ставська
23 листопада 2023, 22:25
Про звільнення Криму в 2024 році говорити передчасно. Найскладнішим етапом деокупації стане Донбас.
Зеленський відреагував на просування ЗСУ на Херсонщині
Бої за Південь продовжаться і в 2024 році, впевнений Коваленко / Колаж: Главред, фото: Костянтин і Влада Ліберови, телеграм Володимира Зеленського

2024 рік може стати для України роком визволення Півдня, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Передумови цьому експерт вже спостерігає у зоні бойових дій.

У своєму Telegram Коваленко зауважив, що формування плацдарму на лівому березі Дніпра, чим зараз займаються українські військові, не закінчиться у 2023 році. Це буде супроводжуватися відрізанням південного угруповання російських окупантів від логістики, що змусить їх відійти на вигідніші позиції углиб Херсонської області.

Опорним пунктом може стати лінія Таврійське-Раденськ, яка не є абсолютно надійною для довготривалого утримання, а тому її прорив - питання часу, зазначив Коваленко.

відео дня

Водночас "клин" між Новопрокопівкою і Вербовим у Запорізькій області росіяни не зможуть довго стримувати - і його "прорве" у напрямку Токмака, що в комбінації з розвитком подій на лівому березі змусить окупантів відходити ближче до Мелітополя.

Тим часом росіяни будуть продовжувати намагатися розширити зону контролю в Донецькій області - будуть нові бої за Авдіївку, що, з іншого боку, виснажуватиме ресурс самих росіян.

Навіть у разі нової хвилі мобілізації Росія продовжить виснажувати свій внутрішній ресурс радянського озброння і залежатиме від поставок зброї певної номенклатури з Ірану і КНДР.

"Результатом бойових дій в Україні у 2024-му році може стати класична позиційна війна на сході і низка досягнень на аівдні, що дозволяють розширювати плацдарми і обмежувати РОВ (окупаційні війська - Главред) з логістики", - підсумував Коваленко.

При цьому говорити про звільнення Криму в 2024-му, на думку експерта, передчасно і недоречно.

"Послідовність звільнення територій України може мати вигляд - Херсонська область і Запорізька область, між процесом звільнення яких і може мати місце розвиток операцій ширшого спектру щодо Криму", - пояснив він.

Донецька і Луганська область будуть найскладнішим етапом звільнення територій України. І все це вказує на те, підкреслив Коваленко, що сама війна не буде швидкоплинною і тим більше не завершиться у 2024-му.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Бої за південь

ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, тепер атакуючи позиції росіян не тільки біля Кринків, а й поблизу інших населених пунктів. Аналітики не можуть підтвердити російські "вкиди" про контратаки самих росіян.

На думку експерта Олександра Коваленка, наразі українські військові створюють "буфер безпеки" для Херсона і всього правобережжя.

У самих росіян там великі втрати. Не так давно російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих у район Кринків. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто покинули ключові позиції і втекли.

Серед переваг ЗСУ на вказаній ділянці фронту росіяни називають роботу розвідки і FPV-дронів. У самих же окупантів не вистачає засобів зв'язку, через що сили РФ страждають від "дружнього вогню".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Херсонська область Олександр Коваленко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Не думаю, що контрнаступ провалився": Глава Євроради оцінив успіхи України

"Не думаю, що контрнаступ провалився": Глава Євроради оцінив успіхи України

22:07 Україна
За хвилину - 90 осіб: окупанти скаржаться на потужні удари "артою" та FPV-дронами ЗСУ на лівому березі

За хвилину - 90 осіб: окупанти скаржаться на потужні удари "артою" та FPV-дронами ЗСУ на лівому березі

20:31 Україна
NYT: Україна входить в зиму зі ще вразливішою енергосистемою, ніж рік тому

NYT: Україна входить в зиму зі ще вразливішою енергосистемою, ніж рік тому

19:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:28

"Але дайте мені ще тиждень": Лана Дель Рей кинула нареченого з дивної причини

22:25

Війна продовжиться і в 2024 році, але запам'ятається дечим: Коваленко дав великий прогноз

22:07

"Не думаю, що контрнаступ провалився": Глава Євроради оцінив успіхи України

21:43

Чи правда, що кішка бачить привидів, коли лякаюче дивиться у порожнечу

21:35

За скільки Галкін готовий виступити перед росіянами - росЗМІ назвали суму

У випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – ЗагороднійУ випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – Загородній
20:48

"Несе грішне": Настя Приходько рознесла Фаріон з Бенюком і їх роль у мовному скандалі

20:45

Королівські аутсайдери: фанати "зловили" принца Гаррі та Меган Маркл в кафе

20:31

За хвилину - 90 осіб: окупанти скаржаться на потужні удари "артою" та FPV-дронами ЗСУ на лівому березі

20:10

Він дуже смачний і супер бюджетний: новий рецепт салату на новорічні святаВідео

Реклама
20:09

Як "народжуються" сніжинки та чому вони неповторні: відповідь вас здивує

20:09

Що робити, щоб не било струмом: прості поради врятують життя і здоров'яВідео

19:46

NYT: Україна входить в зиму зі ще вразливішою енергосистемою, ніж рік тому

19:22

Не треба мовчати: блокування поляками України - це не дружбаПогляд

18:49

У Белгороді СБУ ліквідувала топ-колаборанта, який втік до Росії

18:37

Третя хвиля наступу на Авдіївку: РФ атакує місто з усіх боків, кидає на "м'ясо" піхоту

18:35

Польські фермери хочуть цілодобово блокувати кордон з Україною до січня

18:19

Втікачка-"мовчунка" Безрук несподівано заговорила про Україну

18:14

"У нас закінчується час": НАТО готує "військовий Шенген" для можливого протистояння Росії

18:03

Травесті-діва Монро показала, як виглядала до операцій

18:01

Ліквідація воєнкора "Росія-24": у РФ запідозрили недбалість, шукають винного та гризуться

Реклама
17:41

"Засипле снігом до півметра": українців попередили про серйозну негоду у найближчі дні

17:23

Як часто прати постільну білизну при застуді: експерт назвав точну відповідь

17:19

Крига починає скресати: президент Аргентини запропонував Зеленському провести мирний саміт

17:18

Чому собаки лижуть руки: що хочуть сказати домашні улюбленці

16:53

ЄС пішов на поступки Угорщині: дає 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні

16:31

"Найзапекліші бої за всю війну": почався новий наступ на Авдіївку - Барабаш

16:16

РФ вдарила касетними снарядами по Чорнобаївці: є загиблі та поранені

16:03

Воювали проти України: Путін особисто помилував двох зеків-канібалів

15:58

Утікач Арестович "проїхався" по Україні, похвалившись краєвидами Лондона

15:34

В Україні росте дефіцит електроенергії через морози: Укренерго зробило важливу заяву

15:13

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 7 секунд знайти жабу

15:10

Топ-політик з Кремля з дружиною вкрали і насильно удочерили 10-місячну дівчинку з Херсона - ВВС

15:09

Скандальний нардеп Микола Тищенко та його дружина Алла Барановська розлучаються

15:07

Росіяни виводять резерви: стали відомі успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

14:55

Поставка нової української зброї на фронт прискориться: подолано важливу перешкоду

14:48

"Всі війська виведуть і буде гучна заява": названо місяць і рік завершення війни в Україні - прогнозВідео

14:46

"Це буде на користь РФ": аналітик назвав помилку, якої не повинна припуститися Україна

14:34

Неплях показала синці і садна і розповіла про абьюзивні відносини

14:25

Газ продовжує дорожчати та зникає з АЗС в Україні: що відомо про кризу пального

14:22

Палатний: "Українська команда" передала розвідникам партію ударних дронів

Реклама
14:19

В Україні галопом скачуть ціни на продукти: що буде з ними вже скоро

14:14

Чому спати з котом небезпечно: лікарі попереджають про загрозу

14:08

"Рухається всією своєю військовою міццю": у Путіна в істериці злякалися НАТО

13:41

Дуже легка закуска за 3 хвилини: рецепт на Новий рік 2024, який з'їдять всі

13:38

Божевільна путіністка Чичеріна "наїхала" на окупантів через ліквідацію Поліни Меньших

13:36

Осадча показала зворушливі фото з синами

13:27

Росіяни накопичують техніку та посилюють атаки на Харківську область: ЗСУ тримають оборону

13:27

Популярний музичний продюсер назвала найкращу співачку УкраїниВідео

13:22

Окупанти РФ почали третю хвилю штурму в районі Авдіївки: у ЗСУ розкрили деталі

12:56

Український співак втратив на війні двох братів

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти