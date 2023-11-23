Війна продовжиться і в 2024 році, але запам'ятається дечим: Коваленко дав великий прогноз

Про звільнення Криму в 2024 році говорити передчасно. Найскладнішим етапом деокупації стане Донбас.

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Бої за Південь продовжаться і в 2024 році, впевнений Коваленко / Колаж: Главред, фото: Костянтин і Влада Ліберови, телеграм Володимира Зеленського

2024 рік може стати для України роком визволення Півдня, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Передумови цьому експерт вже спостерігає у зоні бойових дій.

У своєму Telegram Коваленко зауважив, що формування плацдарму на лівому березі Дніпра, чим зараз займаються українські військові, не закінчиться у 2023 році. Це буде супроводжуватися відрізанням південного угруповання російських окупантів від логістики, що змусить їх відійти на вигідніші позиції углиб Херсонської області.

Опорним пунктом може стати лінія Таврійське-Раденськ, яка не є абсолютно надійною для довготривалого утримання, а тому її прорив - питання часу, зазначив Коваленко.

відео дня

Водночас "клин" між Новопрокопівкою і Вербовим у Запорізькій області росіяни не зможуть довго стримувати - і його "прорве" у напрямку Токмака, що в комбінації з розвитком подій на лівому березі змусить окупантів відходити ближче до Мелітополя.

Тим часом росіяни будуть продовжувати намагатися розширити зону контролю в Донецькій області - будуть нові бої за Авдіївку, що, з іншого боку, виснажуватиме ресурс самих росіян.

Навіть у разі нової хвилі мобілізації Росія продовжить виснажувати свій внутрішній ресурс радянського озброння і залежатиме від поставок зброї певної номенклатури з Ірану і КНДР.

"Результатом бойових дій в Україні у 2024-му році може стати класична позиційна війна на сході і низка досягнень на аівдні, що дозволяють розширювати плацдарми і обмежувати РОВ (окупаційні війська - Главред) з логістики", - підсумував Коваленко.

При цьому говорити про звільнення Криму в 2024-му, на думку експерта, передчасно і недоречно.

"Послідовність звільнення територій України може мати вигляд - Херсонська область і Запорізька область, між процесом звільнення яких і може мати місце розвиток операцій ширшого спектру щодо Криму", - пояснив він.

Донецька і Луганська область будуть найскладнішим етапом звільнення територій України. І все це вказує на те, підкреслив Коваленко, що сама війна не буде швидкоплинною і тим більше не завершиться у 2024-му.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Бої за південь

ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, тепер атакуючи позиції росіян не тільки біля Кринків, а й поблизу інших населених пунктів. Аналітики не можуть підтвердити російські "вкиди" про контратаки самих росіян.

На думку експерта Олександра Коваленка, наразі українські військові створюють "буфер безпеки" для Херсона і всього правобережжя.

У самих росіян там великі втрати. Не так давно російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих у район Кринків. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто покинули ключові позиції і втекли.

Серед переваг ЗСУ на вказаній ділянці фронту росіяни називають роботу розвідки і FPV-дронів. У самих же окупантів не вистачає засобів зв'язку, через що сили РФ страждають від "дружнього вогню".

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